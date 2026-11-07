مونفيس يتولى مهمة «الديوك» في كأس ديفيز

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب، السبت، تعيين جايل مونفيس، لاعب التنس، المعتزل أكتوبر الماضي، مدربًا لمنتخب «الديوك»، ليُباشر عمله الجديد خلال تصفيات كأس ديفيز.

وقال مونفيس في بيان صحافي، بثّه الاتحاد الفرنسي للعبة: «​فخور للغاية ‌بتولي قيادة الفريق الفرنسي، هذا القميص الأزرق ‌يعني لي الكثير، أريد بناء ​مشروع حقيقي قائم ​على العمل الجماعي، وصنع الزخم الذي سيمكننا من الفوز بالألقاب معًا».

واعتزل مونفيس، المصنف السادس عالميًا سابقًا، اللعب رسميًا بعد خروجه من الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة، ليضع بذلك حدًا ‌لمسيرة احترافية ‌استمرت 22 عامًا، شهدت ​وصوله ‌مرتين ⁠إلى ​قبل نهائي ⁠إحدى البطولات الأربع الكبرى.

ومثّل اللاعب صاحب الـ40 عامًا فرنسا في ثماني نسخ لكأس ديفيز، وفاز في 12 من 15 مباراة فردية، وقدم أحد ‌أفضل مبارياته في نهائي عام 2014، بعدما تغلب على روجر ⁠فيدرر ⁠في مجموعتين متتاليتين، على الرغم من خسارة فرنسا للمواجهة أمام سويسرا.

وغاب مونفيس عن تشكيلة الفريق عندما فازت فرنسا بلقبها العاشر في كأس ديفيز عام 2017.