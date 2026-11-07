فاريلا.. واجه والده وتحقق حلمه على الهواء

أمام كاميرا قناة تلفزيونية، وقف البرتغالي جوستافو فاريلا، مهاجم فريق مونزا الإيطالي الأول لكرة القدم، يتحدث عن حلمه على الهواء مباشرة قائلًا: «إذا وصل الاستدعاء إلى المنتخب سيتحقق حلمي، وإذا لم يصل الآن فسيصل لاحقًا، وسأعمل من أجله»، قبل أن يقاطعه المراسل: «الآن، حلمك تحقق».

كان ذلك بعد يوم واحد من إعلان الأسطورة كريستيانو رونالدو اعتزاله دوليًا، وبعد لحظات من إعلان المدرب خورخي جيسوس قائمة المنتخب.

وُلد جوستافو ميجيل بيريرا سوسا فاريلا في 30 يناير 2005 في العاصمة لشبونة، لأب هو فرناندو فاريلا، مدافع محترف سابق تحدّر من الرأس الأخضر ومثّل منتخبها، وكان عمر الأب 17 عامًا يوم ولادة ابنه، ويحمل الجنسيتين البرتغالية والرأس أخضرية.

بدأ الصبي مشواره في أكاديمية «ميودوس تالنتوسوس» المحلية عام 2012 وهو في السابعة، ثم انضم إلى سبورتنج لشبونة عام 2013 وبقي حتى 2016، حين انتقل والده إلى نادي باوك سالونيك اليوناني في 23 يوليو 2016، فرافقه إلى اليونان وانضم إلى فئات باوك السنية وأمضى فيها ستة أعوام، وكان يرافق والده إلى التدريبات ويتسلل إلى اجتماعاته التكتيكية، وأحرز الأب الدوري اليوناني مع النادي وصار من وجوهه البارزة.

عاد إلى لشبونة في 5 يناير 2022 منتقلًا إلى بنفيكا وعمره 16 عامًا، وصعد إلى الفريق الثاني عام 2023 وسجل معه 14 هدفًا في 56 مباراة، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في 17 مايو 2024 أمام ريو آفي بتعادل 1ـ1، ومدد عقده في 30 مايو من العام نفسه حتى 2028.

أُعير في 9 يوليو 2025 إلى جيل فيسنتي في الدوري البرتغالي الممتاز، وسجل معه سبعة أهداف في 33 مباراة.

التقى أباه في الدوري البرتغالي الثاني حين لعب فرناندو مع ألفيركا وجوستافو لبنفيكا الثاني، وكان الأب قد حذّره في مقابلة: «قلت له إنه إن حاول تجاوزي فسيتلقى بعض الضربات»، وقال الابن عن ذلك اللقاء: «كنت دائمًا أكثر حرصًا كي لا أؤذيه».

واعتزل الأب في يوليو 2025، وما أجمل المباراة التي يتقابل فيها الأب بالابن، فهي المباراة الوحيدة التي ينتهي فيها الجميع فائزين.

مثّل منتخبات البرتغال تحت 17 و18 و19 و20 و21 عامًا بإجمالي 27 مباراة، وسجل تسعة أهداف، منها ثلاثة أهداف في خمس مباريات مع تحت 21.

وفي 27 يوليو 2026 انضم إلى مونزا الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي الممتاز بعقد لأربعة أعوام، وحقق منذ ذلك الحين تسعة أهداف في تسع مباريات بالدوري، واثنين في كأس إيطاليا، أي 11 هدفًا في 10 مباريات، وتصدر قائمة هدافي الدوري.

وأصبح، إلى جانب أسطورة بلاده كريستيانو رونالدو، ثاني برتغالي يسجل في أربع جولات متتالية من الدوري الإيطالي.

أعلن جيسوس القائمة، الجمعة، لمواجهتي دوري الأمم الأوروبية، وضمت سبعة أسماء جديدة، بينها جوستافو فاريلا، وهي الدعوة الأولى له إلى منتخب لم يعرف بعد كيف يلعب دون ظل رجل يرتدي القميص رقم سبعة منذ 23 عامًا.