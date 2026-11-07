الهمامي يكمل العلاج في معسكر الأخضر

يستكمل همام الهمامي، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب خلال معسكر الأخضر في قطر.

وكشف المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، السبت، أن الهمامي أكمل برنامجه التأهيلي الذي امتد لثلاثة أسابيع في مركز سبيتار بالدوحة العاصمة القطرية إثر الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات «خليجي 27»، مضيفًا أنه وبالتنسيق مع نادي الشباب تم الاتفاق على انضمام اللاعب إلى معسكر الأخضر في قطر، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

وينطلق معسكر الأخضر في قطر، الأحد، ويستمر حتى 17 نوفمبر الجاري بمشاركة 30 لاعبًا ضمن استعداداته خلال «أيام فيفا»، ويتضمن البرنامج خوض مباراتين تجريبيتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان.

وعلى صعيد متصل، أوضح المنتخب أن اللاعب علاء آل حجي أحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي بمركز سبيتار في الدوحة، ومن المقرر أن يختتمه الأسبوع المقبل، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات كأس الخليج الـ 27.

فيما يواصل اللاعب نواف العقيدي التقدم في برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي النصر، على أن يستكمل برنامجه في مركز سبيتار بدءًا من الأسبوع المقبل.

كما يواصل اللاعبان حسن كادش وزكريا هوساوي برنامجيهما التأهيليين في نادييهما الاتحاد والأهلي.

وأفاد المنتخب أنه يتابع الحالات الطبية للاعبين المصابين بالتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في الأندية، لضمان استمرار برامجهم العلاجية والتأهيلية.