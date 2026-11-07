السلبية تزيد معاناة الجندل وهجر

استمر فريق الجندل الأول لكرة القدم وضيفه هجر في نزيف النقاط بسقوطهما في فخ التعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب جامعة الجوف ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري الدرجة الأولى.

وتبادل الفريقان الهجمات خلال مجريات الشوط الأول من دون أن يتمكن أحدهما من هز شباك الآخر، ولم يتغير سيناريو الشوط الثاني الذي غابت فيه الأهداف أيضًا.

وبهذه النتيجة، عجز الجندل عن تحقيق الفوز للمباراة السابعة تواليًا «4 تعادلات و3 هزائم»، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة رفع بها رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع هجر الذي لم يكن حاله أفضل من منافسه، إذ واصل بدوره غيابه عن الانتصارات خلال مباراته الثامنة على التوالي «4 تعادلات ومثلها هزائم».