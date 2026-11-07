«الترجيح» تقصي أخضر الشاطئية.. وتحديد مواجهتي نصف النهائي

ودّع المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية منافسات كأس العرب للعبة، الجارية حاليًا في مدينة بورسعيد المصرية، بعد خسارته أمام نظيره العراقي بركلات الترجيح 5ـ6، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الأولى من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمواجهة بالتعادل 2ـ2، قبل أن تحسم ركلات الترجيح انتصار العراق، ليغادر المنتخبان البطولة، بعدما حلّ «الأخضر» ثالثًا في المجموعة، وخلفه «أسود الرافدين» في المركز الرابع.

وتصدَّر المنتخب الموريتاني المجموعة، بعد فوزه العريض على نظيره المصري، صاحب الضيافة، بنتيجة 4ـ1، فيما حلّ «الفراعنة» في المركز الثاني، وتأهلا سويًا إلى الدور نصف النهائي.

وفي كرة القدم الشاطئية لا بد من طرف فائز خلال أي مرحلة، فبعد التعادل يُلعب شوط إضافي من 3 دقائق، ثم تُحسم المباراة بركلات الترجيح عند استمرار التعادل، ويحصل الفائز على نقطة واحدة إذا كانت المواجهة ضمن دور المجموعات.

وفي المجموعة الثانية، حسم المنتخب المغربي الصدارة، بعد فوزه على نظيره العُماني «4ـ2»، بركلات الترجيح التي احتكما إليها عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 5ـ5.

وتأهل برفقته إلى الدور نصف النهائي المنتخب اللبناني، عقب فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 7ـ5، في مباراة تمددت إلى وقت إضافي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 5ـ5، فيما سجّل لبنان هدفين خلال «الإضافي»، وانتزع بطاقة التأهل، وتذيلت ليبيا المجموعة، وغادرت وبرفقتها عُمان، ثالث الترتيب.

وفي نصف النهائي سيلتقي المنتخب الموريتاني نظيره اللبناني، فيما ستتواجه مصر مع المغرب، في صراعين على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.