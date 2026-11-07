ليدز يوقف انتصارات توتنام

أوقف فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات توتنام الثلاثة المتتالية، وتغلَّب عليه 1ـ0، السبت، عبر البديل نواه أوكافور، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل ليدز المباراة بسلسلةٍ من خمس مبارياتٍ دون فوزٍ، وكان قريبًا من أن يستمر على ذلك حتى نهاية فترة التوقف الدولي الأخيرة لعام 2026، لكنْ بعد 97 ثانيةً فقط من نزوله بديلًا للوكاس نميشا، تجاوز أوكافور الأوروجوياني رودريجو بنتانكور، لاعب الوسط، وسدَّد كرةً، غالطت الحارس التشيكي أنتونين كينسكي، ودخلت الشباك في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، ارتقى ليدز إلى المركز الثامن بـ 14 نقطةً، فيما توقف توتنام عند 12 نقطةً بالمركز الـ 11 في انتظار استكمال مباريات الجولة.

وهذا الفوز الثاني لليدز في الدوري على توتنام في آخر 14 مباراةً جمعتهما «تعادلان وعشر هزائم»، إذ كان انتصر 3ـ1 على «ملعب إيلاند رود» مايو 2021.

في حين فاز توتنام في آخر ثلاث مبارياتٍ خارج ملعبه بالدوري أمام ليدز قبل هذا اللقاء. وهذه المرة الأولى التي لا يُسجل فيها الفريق بالبطولة ضد منافسه منذ فبراير 2000 «17 مباراةً».

وعلى الرغم من أن نتيجة المباراة بدت منطقيةً بالنظر إلى السيطرة الكبيرة لليدز في الشوط الثاني إلا أن الفريق اللندني سيشعر بكثيرٍ من المرارة، وربما الغضب بسبب اللقطة المثيرة للجدل التي أجبرت المهاجم الفرنسي ماتيس تيل على مغادرة الملعب مصابًا نهاية الشوط الأول بعد تدخُّلٍ خطيرٍ من المدافع الإنجليزي جايدن بوجل، الذي لم يحصل على أي عقوبةٍ سوى احتساب خطأ ضده.

واستهدف بوجل الجزء الخلفي من الكاحل الأيسر لتيل، ونجا بشكلٍ مفاجئ من بطاقةٍ صفراء، ثم من حمراء أيضًا بعد مراجعةٍ مطوَّلةٍ لحكم الفيديو المساعد «VAR».

وأنقذ المهاجم البديل دومينيك سولانكي توتنام من هدفٍ محقَّقٍ عندما أبعد بفخذه، من خط المرمى، كرةً رأسيةً من دومينيك كالفرت لوين «50».

وتألق الحارس التشيكي أنتونين كينسكي بتصديه بيده اليمنى لتسديدةٍ قويةٍ من شون لونجستاف «75»، لكنَّه لم يتمكَّن من فعل شيءٍ أمام التسديدة المتقنة التي سجل منها السويسري أوكافور هدف المباراة بعد ثوانٍ فقط من دخوله أرض الملعب.

وهذا الهدف الأول لليدز عبر بديلٍ في الدوري الممتاز الموسم الجاري، والأسرع في البطولة خلال الموسم «97 ثانيةً» بحسب «أوبتا».

وسجل أوكافور ثمانية أهدافٍ في آخر 16 مباراةً له بالدوري، مقابل هدفين فقط في أول 21 مباراةً خاضها.

في الجانب الآخر، بلغ الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم توتنام، المباراة الثالثة تواليًا دون أن يهز الشباك، مكتفيًا بهدفٍ وحيدٍ في تسع مبارياتٍ بالبطولة منذ انتقاله إلى الفريق قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة إعارةٍ مع إلزامية الشراء.

وسجل مرموش هدفه في الفوز 3ـ1 على كوفنتري سيتي ضمن الجولة السابعة.