بهدف الزابيري.. سانتاندير يخطف نقاط ملقة

قاد المهاجم المغربي ياسر الزابيري فريق راسينج سانتاندير الإسباني الأول لكرة القدم للفوز على مضيفه ملقة المنقوص 2ـ1، السبت، لحساب المرحلة الـ 12 من الدوري.

وعلى ملعب «لا روساليدا»، وبين فريقين صاعدين حديثًا، سجل الزابيري البالغ 21 عامًا، هدفه التاسع في الدوري مهديًا فريقه النقاط الثلاث في الدقيقة 60، بعد 10 دقائق من إدراك زميله إيكر لوكي سييرا التعادل، ليقلب الطاولة على ملقة الذي تقدم عبر كارلوس دوتور «28».

وأكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع الأيسر الدولي المغربي الواعد آدم آزنو «20 عامًا» بعد نيله بطاقتين صفراوين «64».

وفرض الزابيري، المتوج مع منتخب بلاده للشباب بكأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي في 2025، نفسه نجمًا مع فريقه منذ انتقاله على سبيل الإعارة من رين الفرنسي.

وسجل الزابيري ثلاثية الفوز على إلتشي «3ـ2» في المرحلة الثالثة، وثنائية الانتصار على ديبورتيفو ألافيس «2ـ1» في المرحلة الخامسة، وهدفه الثاني في مرمى برشلونة «2ـ7» عندما دخل بديلًا، وهدف التعادل الأول أمام ضيفه فالنسيا «2ـ2» في الثامنة، والفوز على إسبانيول 2ـ1 بالمرحلة العاشرة، قبل أن يسجل هدفه الأخير أمام ملقة.

ورفع سانتاندير الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارة قاسية على ملعبه أمام ريال مدريد 0ـ3 المرحلة الماضية، رصيده إلى 14 نقطة، متقدمًا للمركز التاسع مؤقتًا.

كما واصل تفوقه على ملقة، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 7 مباريات جمعتهما في مختلف المسابقات.

في المقابل، فشل ملقة في حصد النقاط الثلاث للمباراة الـ12 تواليًا الموسم الجاري، ليقبع خلف فونيس في ذيل الترتيب بخمس نقاط فقط.