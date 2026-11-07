النصر يخطف الصدارة من القادسية

خطف فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات صدارة الدوري الممتاز من نظيره القادسية بفوزه عليه 1ـ0، خلال المواجهة التي جرت، السبت، على ملعب الأخير بالخبر في ختام منافسات الجولة السابعة.

وبعد شوط سلبي أول بين الفريقين، تمكن الفريق النصراوي من انتزاع النقاط الثلاث بعد أن حسم اللقاء لصالحه بهدف سجلته الفرنسية نسرين بهلولي عند الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة، سجل النصر انتصاره الخامس تواليًا، والسادس في رحلة دفاعه عن اللقب، رافعًا رصيده إلى 18 نقاط لينهي الدور الأول من البطولة في الصدارة.

في المقابل، تكبد القادسية خسارته الأولى في الموسم الجاري، وبذلك يتجمد رصيده عند 16 نقطة، ويتراجع إلى المركز الثاني.