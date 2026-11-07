3 تحالفات تتنافس على الاتحاد

أبدت 3 تحالفات استثمارية اهتمامها بعملية الاستحواذ على نادي الاتحاد، الذي تعود ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة، وفق ماكشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، يضم التحالف الأول عائلة جليزر الأمريكية مع رجل الأعمال وائل جمجوم، فيما يأتي التحالف الثاني بين الأمير سعد بن عبد الله مع رجل الأعمال الأمريكي جوشوا هاريس مالك شريك في عدد من الأندية في أمريكا وإنجلترا، والاهتمام الثالث من تحالف يجمع شركة سدرة المالية وبلو فايف كابيتال «BlueFive Capital»، بقيادة عبد الرحمن وسلطان نجلي خالد بن محفوظ عضو شرف الاتحاد السابق.

وأضافت المصادر أن تحالف سدرة المالية وبلو فايف كابيتال يتصدر مشهد المنافسة، ويُعد الجهة الأقرب للاستحواذ على النادي حتى كتابة الخبر بعد تقدمه بأعلى عرض مالي إلى جانب قوة ملفه الاستثماري واستيفائه متطلبات التأهيل، سواء من حيث الملاءة المالية ومصادر التمويل والهيكلة الاستثمارية، أو الرؤية الاستراتيجية لتطوير النادي رياضيًا وتجاريًا مايمنح هذا التحالف الأفضلية وفرصة أكبر لحسم الصفقة، في ظل تفوقه المالي والاستثماري، مع بقاء إتمام عملية الاستحواذ مرهونًا باستكمال الإجراءات والحصول على الموافقات النهائية.

وبحسب المصادر فإن حمد الصنيع، الرئيس الاتحادي السابق، مرشح وبنسبة كبيرة ليكون في منصب الرئيس التنفيذي لتحالف الأمير سعد مع الأمريكي جوشوا هاريس في حال نجاحه بعميلة الاستحواذ.