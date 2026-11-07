مانشيني ينسحب من معسكر إيطاليا

انسحب المدافع جيانلوكا مانشيني من مواجهتَي المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم أمام فرنسا وبلجيكا ضمن دوري الأمم الأوروبية، وسيحلُّ بدلًا منه الشاب ماتيو بالما، المولود في ألمانيا، بعد أن صادق الاتحاد الدولي «فيفا» على تغيير جنسيته الرياضية.

وأوضح الاتحاد الإيطالي، أن مانشيني، الذي يُقدِّم بدايةَ موسمٍ مميَّزةً مع فريقه روما، اعتذر عن عدم الانضمام إلى معسكر المنتخب بسبب إصابةٍ، دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل.

ولتعويضه عدديًّا في قائمةٍ تضمُّ 31 لاعبًا، استدعى المدرب روبرتو مانشيني اللاعب بالما، الذي مثَّل الفئات العمرية لأودينيزي بدءًا من 2022، ثم صُعِّد في 2024 إلى الفريق الأول. وخاض ماتيو سبع مبارياتٍ الموسم الجاري، وسجل هدفًا واحدًا.

ووُلِدَ بالما في برلين، وبدأ مسيرته هناك مع هيرتا برلين، ومثَّل إيطاليا، ثم ألمانيا في الفئات العمرية.

وينحدر والد ماتيو من أصولٍ إيطاليةٍ نمساويةٍ، أمَّا والدته، فهي ألمانية كاميرونية.

ومنذ عودته إلى قيادة المنتخب الإيطالي، أطلق مانشيني جيلًا جديدًا من اللاعبين الشباب، بينهم عددٌ من أبناء المهاجرين في محاولةٍ لمنح دفعةٍ جديدةٍ للمنتخب الذي يعاني من نقصٍ في المواهب والشخصيات المؤثرة.

ويضمُّ المنتخب خمسةَ وجوهٍ جديدةً، هم، مع بالما، ريكاردو كاسانو «كومو»، ماتيا ليبيرالي «كومو»، ألفادجو سيسيه «ميلان» وسيموني لونتاني «بارما».

وقبل مواجهة فرنسا على ملعب «سان سيرو»، الخميس، ثم بلجيكا في بروكسل، الأحد المقبل، تحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى من المستوى الأول في دوري الأمم برصيد سبع نقاط.