بعمر 59 عاما.. «الملك كازو» يسجل رقما قياسيا جديدا

أصبح الياباني كازويوشي ميورا، أكبر لاعب يخوض مباراة في دوري الدرجة الثالثة المحلي لكرة القدم، بعدما شارك المهاجم البالغ عمره 59 عامًا من على مقاعد البدلاء في فوز فريقه فوكوشيما يونايتد 4ـ1 على ضيفه إف.سي ريوكيو السبت.

وشارك ميورا، المعروف بلقب «الملك كازو» في الوقت بدل الضائع للمباراة، وهو في سن 59 عامًا وثمانية أشهر و12 يومًا، ليعزز رقمه القياسي في الدوري الياباني، خلال مسيرته الممتدة منذ 42 موسمًا.

وهذه المشاركة الأولى للمهاجم في مباراة بمسابقة دوري منذ عام 2021، عندما شارك في مباراة واحدة مع نادي يوكوهاما إف.سي في دوري الأضواء الياباني.

وشارك ميورا في ست مباريات خلال بطولة مصغرة جرت نهاية الموسم الماضي، لكنها لم تصنف على أنها مباريات رسمية الدوري.

وسجل مهاجم منتخب اليابان السابق في مسيرته الاحترافية الممتدة منذ خمسة عقود، هدفًا في مباراة بكأس الإمبراطور في يوليو الماضي لينهي أربعة أعوام من الصيام التهديفي.

كما أصبح ميورا أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا في تاريخ كأس الإمبراطور، بعدما أحرز ركلتي جزاء قادتا فوكوشيما يونايتد إلى فوز كاسح 7ـ0 على أوياما للهواة في أغسطس الماضي.

ويملك ميورا 89 مباراة مع المنتخب الياباني وسجل 55 هدفًا، وفاز بـ 17 لقبًا طوال مسيرته، ومن أبرزها كأس آسيا 1992.