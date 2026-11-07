العلا يعزز الصدارة بثلاثية النجمة

أحكم فريق العلا الأول لكرة القدم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى بفوزه على مضيفه النجمة 3ـ1، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب إدارة التعليم في عنيزة ضمن منافسات الجولة الـ11.

وتناوب على ثلاثية العلا كلٌ من الهولندي سيلا سو «6»، وعبد المجيد الصليهم «53»، وعبد الفتاح آدم «73»، بينما أحرز البرازيلي ماركوس أندريه الهدف الوحيد للنجمة من ركلة جزاء «87».

وسجل العلا بهذه النتيجة انتصاره الثالث تواليًا، رافعًا رصيده إلى 28 نقطة، معززًا موقعه في صدارة الترتيب مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع الجيل من الجولة السابعة.

وعلى الجانب الآخر، أنهت الخسارة سلسلة من 6 انتصارات متتالية للنجمة، وبذلك يتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثالث.