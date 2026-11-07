26 نوفمبر.. الدوري يعود بالجولة 13

يستأنف دوري روشن السعودي منافساته بالجولة الـ 13 من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، فيما تُلعَب مواجهات الجولة الـ 14 من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، والـ 15 من 10 إلى 12 ديسمبر، والـ 16 من 15 إلى 18 من الشهر ذاته وفق المسودة النهائية للروزنامة الجديدة التي حصلت «الرياضية» على نسخة منها.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجَّلت الجولة الـ 13، التي كان من المقرَّر أن تنطلق 5 نوفمبر، إلى وقت غير محدَّد عقب ترحيل كأس الأمم الآسيوية من يناير المقبل إلى ديسمبر 2027.

وحسبَ المسودة النهائية للروزنامة الجديدة، تُختَتم منافسات «روشن» 28 مايو المقبل، وتُنظَّم كأس السوبر السعودي ديسمبر 2027 وفق الموعد المحدَّد مسبقًا.

وتنطلق الجولة الـ 17 من الدوري 31 ديسمبر المقبل، وتُستكمَل 1 و2 يناير، ثم تُلعَب الجولة الـ 18 خلال الفترة من 7 إلى 9 من الشهر ذاته، والـ 19 من 14 إلى 16 منه، والـ 20 من 21 إلى 23، والـ 21 من 28 إلى 30 منه، ليشهد يناير استكمال جولة، ولعب أربع جولات أخرى.

وحدَّدت الروزنامة أربعة مواعيد لجولات الدوري خلال فبراير 2027، إذ تُجرى الجولة الـ 22 من 4 إلى 6، والـ 23 من 11 إلى 13، والـ 24 من 18 إلى 20، والـ 25 من 25 إلى 27، بالتزامن مع استحقاقات الأندية في البطولات الآسيوية والخليجية.

أمَّا في مارس، فتُجرى الجولة الـ 26 من 11 إلى 13، تليها الـ 27 من 18 إلى 20 قبل دخول فترة التوقف الدولي من 22 إلى 30 من الشهر ذاته. ووفق المسودة، تعود منافسات الدوري في أبريل بلعب الجولة الـ 28 خلال الفترة من 2 إلى 4، ثم الـ 29 من 8 إلى 10، والـ 30 من 15 إلى 17.

وتُجرى الجولات الأربع الأخيرة خلال مايو، بدءًا بالـ 31 من 6 إلى 8، ثم الـ 32 من 12 إلى 14 مع تخصيص يوم 11 لمباريات مقدَّمة منها، تليها الجولة الـ 33 من 20 إلى 22، وصولًا إلى الجولة الـ 34 والأخيرة في 28 مايو.

وعلى صعيد كأس السوبر السعودي، حدَّدت المسودة الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل لمنافسات نصف النهائي، فيما تُلعَب المباراة النهائية 23 من الشهر ذاته، بين الجولتين الـ 16 والـ 17 من الدوري.

أمَّا كأس خادم الحرمين الشريفين، فتضمَّنت الروزنامة تنظيم مواجهات دور الـ 16 في 30 نوفمبر الجاري، و1 ديسمبر المقبل، وربع النهائي 1 و2 فبراير، ونصف النهائي 4 و5 مايو، بينما خُصِّص 1 و2 يونيو موعدًا مبدئيًّا مقترحًا للنهائي.

وراعت المسودة توزيع الاستحقاقات المحلية مع المشاركات الخارجية للأندية، إذ تتضمَّن تنظيم ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل، ونصف النهائي 27 و28، والنهائي 1 مايو، فيما حدَّدت 15 مايو لنهائي دوري أبطال آسيا 2.

وتبقى المواعيد الواردة في المسودة النهائية في انتظار اعتمادها رسميًّا قبل إقرار الروزنامة بصورتها النهائية.

وكانت «الرياضية» كشفت، الجمعة، عن أن الرابطة ستُصدر الجدول النهائي للموسم خلال الأيام الثلاثة المقبلة عقب تعديلات واسعة على الروزنامة إثر تأجيل بطولة كأس آسيا، التي كان مقرَّرًا أن تستضيفها السعودية في يناير 2027.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الرابطة تتَّجه إلى عقد ورشة عمل أخرى مع الأندية من أجل استعراض مخرجات الاجتماع الذي عُقد الخميس عبر الاتصال المرئي «زووم»، في حضور ممثلي الأندية، وتوضيحها قبل إصدار الجدول.