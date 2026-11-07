البايرن يكسب ماينز.. ونوير يحطم رقم دريهير

حافظ فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم على صدارة الدوري الألماني بتغلُّبه 2ـ1 على مضيفه ماينز، السبت، فيما واصل بوروسيا دورتموند ملاحقته بفوزه على إلفرسبيرج بالنتيجة ذاتها.

وبقي بايرن في المركز الأول متقدمًا بفارق الأهداف «+11» على دورتموند، كما حافظ كلاهما على سلسلة مبارياتهما دون خسارةٍ، إذ وصل البافاري إلى 21 مباراةً منذ سقوطه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، أبريل الماضي.

وافتتح يوزوا كيميش التسجيل بعد أن تسلَّم كرةً من الإنجليزي هاري كين أمام منطقة الجزاء، وسدَّدها بقوةٍ في المرمى عند الدقيقة 14. واعتقد أصحاب الأرض أنهم عادلوا برأسية الكوري الجنوبي جاي سونج لي إثر خروج خاطئ من الحارس المخضرم مانويل نويل لكرةٍ، أُرسلت من ركلةٍ حرةٍ، لكنَّ حكم الفيديو المساعد «VAR» ألغى الهدف.



وبدا أن نوير قد تعرَّض للإصابة في قدمه، وسرعان ما استُبدل بيوناس أوربيج قبل ثوانٍ من انتهاء الشوط الأول.

وكانت المباراة مناسبةً لنوير ليصبح أكبر لاعبٍ يخوض مباراةً بقميص بايرن ميونيخ في الدوري الألماني بعمر 40 عامًا و225 يومًا، ليحطم الرقم السابق المسجَّل باسم الحارس بيرند دريهير بـ 40 عامًا و198 يومًا، علمًا أنه ثالث أكبر حارسٍ يلعب في البطولة بعد أولي شتاين «42 عامًا و170 يومًا»، وتوني شوماخر «42 عامًا و73 يومًا»، حسبَ «أوبتا».

وفي الدقيقة 57، أضاف لينارت كارل الهدف الثاني بتسديدةٍ قريبةٍ مستغلًّا خروج الحارس للتصدي لكين الذي سدَّد كرةً، ارتدت من الدفاع.

وقلَّص البديل فيليب تيتس النتيجة في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.