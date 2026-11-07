دورتموند يلاحق البافاري بثنائية .. ولايبزيج يسحق أوجسبورج

وصل فريق دورتموند الأول لكرة القدم إلى سبع مبارياتٍ دون هزيمةٍ في مختلف المسابقات بفوزه على إلفرسبيرج 2ـ1، السبت، ضمن الجولة التاسعة للدوري الألماني، ليواصل ملاحقة بايرن ميونيخ «البافاري» في الصدارة، إذ يتخلف عنه بفارق الأهداف «+11».



ولعب أصحاب الأرض دون الهدَّاف الغيني سيرهو جيراسي بسبب الإصابة، ثم فقدوا النمساوي كارني تشوكويميكا في الدقيقة 34 لإصابةٍ أيضًا.

وتقمَّص فيليكس نميتشا، لاعب الوسط، دور الهدَّاف، فافتتح التسجيل في الدقيقة 55 بتسديدةٍ قويةٍ زاحفةٍ من خارج المنطقة إلى يمين المرمى، وأمَّن الفوز بتصويبةٍ من خارج المنطقة أيضًا «71».

وهذه المرة الثانية الموسم الجاري التي يُسجِّل فيها الدولي هدفين في مباراةٍ واحدةٍ بعد ثنائيته في مرمى بادربورن ضمن المرحلة الثالثة، علمًا أنه لم يزر الشباك في غير هاتين المباراتين بالدوري.

وقلَّص البديل نويل فوتكتو النتيجة بعد ثلاث دقائقَ من دخوله، لكنَّ ذلك لم يمنع فريقه من تكبُّد خسارته الرابعة، ليتجمَّد رصيده عند 13 نقطةً، مقابل 21 لدورتموند.

وفي مباراةٍ أخرى، فرَّط بادربورن بالفوز أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت، وتعادلا 2ـ2 لمثلهما.

سجل لأصحاب الأرض الفلبيني رافائيل أوبيرمير في الدقيقة 45، والبديل مارفين بيرينجر «73» من ركلة جزاءٍ، مقابل هدفين لآينتراخت عبر يوناتان بوركارت «23 و90+3»، علمًا أن فرانكفورت لعب منقوصًا منذ الدقيقة 75 بعد طرد إلياس باوم.

في حين، سحق لايبزيج ضيفه أوجسبورج بخماسيةٍ، تناوب على تسجيلها الكونغولي الديمقراطي إيزيكيل بانزوزي في الدقيقة 33، والفرنسي كريستوفر نكونكو «35»، ودافيد راوم «45+1»، والبرازيلي رومولو «60»، والبديل النمساوي كريستوف باومجارتنر «66»، مقابل هدفين من أنتون كادة «1»، والبديل النيجيري أوتشينا أوجوندو «90+2».