بتوقيع القائد.. أرسنال يتخطى هال سيتي

منح القائد النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب وسط فريق أرسنال الأول لكرة القدم، الفوز التاسع لـ «المدفعجية» بالدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل هدف الفوز الوحيد في شباك هال سيتي، ضمن الجولة العاشرة من البطولة، ليواصل تصدُّره جدول الترتيب.

وعانى أرسنال، حامل اللقب، لتخطي هال سيتي، الصاعد حديثًا لـ «البريميرليج» وصاحب المركز الـ 13، فقد سيطر بشكلٍ شبه كاملٍ على المباراة، لكنَّه انتظر حتى الدقيقة 72 لترجمة هذه الأفضلية عبر أوديجارد إثر متابعته كرةً، سدَّدها نونو مادويكي، وردَّها الحارس اليوناني كونستانتينوس تزولاكيس.

وهذا الهدف الثالث لأوديجارد في الدوري الموسم الجاري، وكلها على ملعب «الإمارات». كذلك أسهم النرويجي في 18 هدفًا بآخر 22 مباراةً له في الدوري ضد الفرق الصاعدة، «12 هدفًا، وست صناعات» حسبَ «أوبتا».

وكان أرسنال قادرًا على إضافة هدفٍ ثانٍ عندما راوغ مادويكي تزولاكيس، لكنَّ بروك نورتون كوفي أبعد الكرة من خط المرمى.

ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطةً في الصدارة بفارق ست نقاطٍ مؤقتَّا عن مانشستر سيتي، الذي يلعب مع مضيفه نوتنجهام فورست، السبت.

أما هال سيتي، فلم يحقق أي فوزٍ في ثماني مبارياتٍ بالدوري الممتاز بعد بدايته الجيدة للموسم، وتجمَّد عند 11 نقطةً بالمركز الـ 13 مؤقتًا في انتظار نتائج بقية مباريات الجولة.

وحافظ أرسنال على نظافة شباكه بسبع مواجهاتٍ في الدوري، منها أربعٌ تواليًا، وهي أطول سلسلةٍ له في البطولة بعد خمس مبارياتٍ بين 26 ديسمبر 2005 و14 يناير 2006.

ولم يحقق سوى بيرمنجهام سيتي «2003ـ2004»، وتشيلسي «2004ـ2005»، ومانشستر يونايتد «2017ـ2018» عددًا أكبر في هذه المرحلة «8».