رسميا.. حسام حسن يرحل عن منتخب مصر وعلي ماهر بديلا

أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار على رحلة المدرب حسام حسن مع منتخب بلاده الأول للعبة، بعدما قرَّر، السبت، توجيه الشكر إليه برفقة جهازه المعاون، وإنهاء مهمتهم استنادًا إلى بنود العقد، فيما كلّف علي ماهر بتولي المهمة.

وجاء القرار بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وتداعياتها على استقرار المنتخب وصورته الإيجابية.

وكان الاتحاد أصدر بيانًا في وقت سابق من صباح السبت، شدد فيه على وضع مصلحة المنتخب واستقراره على رأس أولوياته، داعيًا وسائل الإعلام والجماهير إلى التكاتف والالتفاف حوله، والابتعاد عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز اللاعبين واستعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وعاد الاتحاد في بيانه اللاحق إلى الإشارة لبيانه الصباحي، مستندًا إلى ما أكده فيه بشأن أولوية استقرار المنتخب، قبل الكشف عن قرار إنهاء مهمة حسام حسن وجهازه المعاون.

وذكر الاتحاد في بيانه: «الاتحاد المصري لكرة القدم سبق أن أكد في بيانه الصادر صباح اليوم، أن مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون».

وأضاف: «في ضوء اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي بدأ صباح اليوم ولا يزال منعقدًا، وبعد دراسة كافة الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره، فقد قرر مجلس الإدارة، في إطار مسؤوليته، توجيه الشكر إلى الكابتن حسام حسن وجهازه الفني والإداري، استنادًا إلى بنود العقد».

وتابع: «يثمن الاتحاد ما قدمه الكابتن حسام حسن من جهود وعطاء خلال فترة توليه مسؤولية القيادة الفنية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة».

وأردف: «كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف الكابتن علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، وعرض تصوره لتشكيل الجهاز الفني».

واختتم البيان بتوجيه رسالة جديدة إلى الجماهير جاء فيها: «يجدد الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته إلى جماهير الكرة المصرية وكافة الداعمين للمنتخب الوطني، لمواصلة مساندتهم والالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة المهمة، بما يدعم مسيرة منتخبنا الوطني نحو تحقيق طموحات جماهيره».

وكان تقرير لبوابة «الأهرام» المصرية، نوّه إلى اقتراب علي ماهر من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لحسام، بعدما استطلع مسؤولو اتحاد الكرة موقفه، وأبدى موافقته على المهمة.

ووفق التقرير المنشور السبت، طلب ماهر الاستعانة بمحمد عبد الكريم مدربًا عامًا ضمن جهازه المعاون، فيما يتجه التصور المطروح إلى استمرار محمد عبد الواحد في منصب المدرب المساعد، مع دراسة بقية تشكيل الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وتولى حسام المهمّة في السادس من فبراير 2024، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، في قرار مثّل عودة المدرسة التدريبية المصرية إلى قيادة المنتخب، مع تعيين شقيقه إبراهيم حسن مديرًا إداريًا.

وخلال رحلته، قاد المنتخب في 38 مباراة، وحقق 21 انتصارًا مقابل 10 تعادلات و7 هزائم، وسجل لاعبوه 64 هدفًا واستقبلت شباكهم 33. وكان أبرز إنجازاته التأهل إلى كأس العالم 2026 دون هزيمة في التصفيات، برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين، قبل قيادة «الفراعنة» إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم المونديالية، ثم بلوغ دور الـ16.

وتحت قيادته، أنهت مصر مشاركتها في كأس الأمم الإفريقية 2025 على أرض المغرب، محتلة المركز الرابع، عقب الخروج على يد السنغال في نصف النهائي، والخسارة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجدد الاتحاد المصري، مطلع سبتمبر الماضي، عقد المدرب حتى 2030، ومع ذلك أعفاه من المنصب بعد شهرين فقط.

واعتزل علي ماهر، لاعب الأهلي السابق، كرة القدم عام 2004، فيما بدأ مسيرته التدريبية في 2017 مع الأسيوطي سبورت، وبعده تولى قيادة سموحة وإنبي والمصري البورسعيدي وفيوتشر، قبل العودة إلى المصري مجددًا، ثم الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في فبراير 2025.

وقاد فيوتشر للتتويج بكأس الرابطة المصرية عام 2022، وحقق اللقب ذاته مع سيراميكا في موسم 2024ـ2025.