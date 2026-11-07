دوري السيدات.. 134 هدفا في 7 جولات

أسدل الستار على منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز للسيدات بعد 28 مواجهةً مثيرةً خلال سبع جولاتٍ، شهدت تسجيل 134 هدفًا، وانتهت 25 منها بالانتصار مقابل ثلاثة تعادلاتٍ.

وحُسمت صدارة الترتيب في الأمتار الأخيرة، وذهبت لصالح الفريق النصراوي الذي خطفها من القادسية بفوزه عليه 1ـ0، السبت، في ختام الجولة السابعة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطةً متقدِّمًا بفارق نقطتين على منافسه، الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وعلى صعيد مواجهات «الديربي» و«الكلاسيكو» خلال الدور الأول، حسم الاتحاد «ديربي» جدة أمام الأهلي 3ـ0، فيما كسب النصر «ديربي» الرياض أمام الهلال 2ـ1، وتفوَّق النصر على الأهلي 5ـ0، بينما أمطر الهلال شباك الأخير بتسعة أهدافٍ نظيفةٍ، وكسب الاتحاد نظيره النصر 4ـ2، وفاز الاتحاد أيضا على الهلال 3ـ1.

وتفوَّق النصر على جميع الفرق في عدد الانتصارات بستةٍ مقابل خسارةٍ وحيدةٍ، فيما تميَّز القادسية بصلابته الدفاعية، وقوته الهجومية، إذ استقبل أربعة أهدافٍ فقط، وسجل 31 هدفًا، علمًا أنه حقق أكبر الانتصارات حتى الآن، وتحديدًا على الترجي 14ـ0، والأهلي 10ـ0.

وحلَّ الاتحاد ثالثًا بـ 16 نقطةً بفارق الأهداف عن القادسية بعد خمسة انتصاراتٍ، وتعادلٍ، وخسارة، وسجل 22 هدفًا، واستقبلت شباكه ثمانية أهدافٍ.

وجاء الهلال في المركز الرابع برصيد 13 نقطةً من أربعة انتصاراتٍ، وتعادلٍ مقابل خسارتين، وسجل 26 هدفًا، واستقبل ثمانية أهدافٍ. يليه العلا في المركز الخامس بتسع نقاطٍ من ثلاثة انتصاراتٍ مقابل أربع هزائم، وسجل 15 هدفًا، واستقبل 13.

واحتل نيوم المركز السادس بخمس نقاطٍ من فوزٍ، وتعادلين مقابل أربع خسائر، وسجل ثمانية أهدافٍ، واستقبل 19 هدفًا. في حين حلَّ الأهلي سابعًا بأربع نقاطٍ من انتصارٍ، وتعادلٍ مقابل خمس هزائم، وأحرز ستة أهدافٍ، واستقبل 33.

وتذيَّل الترجي الترتيب دون نقاطٍ بعد خسارة مبارياته السبع، وسجل سبعة أهدافٍ، واستقبل 41.