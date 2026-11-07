الصقر يلحق بالبكيرية الخسارة السابعة

ألحق فريق الصقر الأول لكرة القدم الخسارة السابعة بنظيره البكيرية في دوري الدرجة الأولى للمحترفين الموسم الجاري بعدما اكتسحه 4-1 السبت على ملعب نادي الرائد في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ11.

وافتتح الصقر النتيجة عبر تركي الشعيفان «17»، وبعده بسبع دقائق عزز البولندي تقدم فريقه بهدف ثانٍ «24»، لكن البكيرية نجح في تقليص الفارق بواسطة سعد المولد «65»، قبل أن يرد الصقر بهدفين في غضون ثلاث دقائق خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني حملا توقيع النيجيري دينيس سيسو «90+3» ومهند الشدوخي «90+6».

وبهذه النتيجة، رفع الصقر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، بينما ظل البكيرية على نقاطه الستة في المركز الـ17 وقبل الأخير.