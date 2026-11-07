الدوري المغربي.. الكوكب يعزز الصدارة بثنائية الوداد

عزز فريق الكوكب المراكشي المغربي الأول لكرة القدم صدارته لدوري المحترفين بعد فوزه السبت 2-1 على الوداد الرياضي.

وبهذه النتيجة رفع الكوكب رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد الوداد عند 11 نقطة في المركز الثالث في مباراتهما لحساب الجولة السابعة.

وافتتح الكوكب التسجيل عبر أسامة محروس الذي استلم كرة من على مشارف منطقة الجزاء، ليسدد بقدمه اليمنى كرة قوية استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الوداد في الدقيقة 18.

وتعقدت مهمة الوداد بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه هيثم حماني إثر تدخل خشن على أحد لاعبي الكوكب المراكشي.

وعزز صلاح السلامي تقدم فريقه بهدف ثانٍ عبر ضربة رأس متقنة داخل الشباك «43».

وتحسن الأداء الهجومي للوداد في الشوط الثاني، ونجح أسامة الزمراوي في تقليص الفارق «60» بعد كرة هيأها له سيلفر كانفولا داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.