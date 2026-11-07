تشكيلة تونس.. الشعباني يضم مدافع الحزم

كشف معين الشعباني، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، السبت، عن تشكيلته للمباراتين المقرَّرتين أمام ليبيا، 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وضمَّت التشكيلة، التي نشرها الاتحاد التونسي عبر صفحته في «فيسبوك»، محمد بن حميدة، مدافع الحزم السعودي «16 مباراةً دوليةً»، الذي كان ظهوره الأخير في اللقاء أمام هولندا بكأس العالم 2026، علمًا أنه جلس على مقاعد البدلاء في مواجهتَي بوتسوانا وأوغندا ضمن التصفيات الإفريقية.

ويحتل «نسور قرطاج» المركز الثالث في المجموعة الثامنة بنقطتين بعد تعادلين أمام بوتسوانا، وأوغندا المتصدرة بأربع نقاطٍ، بينما يملك المنتخب الليبي نقطةً واحدةً.

ويستضيف المنتخب التونسي نظيره الليبي، 13 نوفمبر، على ملعب الطيب المهيري في صفاقس، ثم يتجدَّد اللقاء بينهما في طرابلس، 17 من الشهر ذاته.

وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي: في حراسة المرمى: أيمن دحمان، وبشير بن سعيد، ومهدي الشامخ.

في الدفاع: منتصر الطالبي، وعمر الرقيق، وآدم عروس، وعلاء غرام، ومحمد النصراوي، وغيث الزعلوني، ومحمد دراغر، وعلي معلول، ومحمد أمين بن حميدة.

وفي خط الوسط: الفرجاني ساسي، وأنيس بن سليمان، ومحمد علي بن رمضان، وإسماعيل الغربي، ومحمد حاج محمود، وعيسى العيدوني، ومعتز الزمزمي، وسامي شوشان.

وفي الهجوم: إلياس سعد، وسيف الله اللطيف، ورفيق العواني، وخليل العياري، وفراس شواط، ومحمد علي بن حمودة، وحازم المستوري.