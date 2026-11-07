بعد توليه تدريب منتخب مصر.. ماذا تعرف عن علي ماهر؟

يفتح المدرب المصري علي ماهر، البالغ من العمر 52 عامًا، صفحة جديدة في مسيرته التدريبية، بعدما تولى القيادة الفنية لمنتخب بلاده الأول لكرة القدم خلفًا لمواطنه حسام حسن، في محطة تختلف عن تجاربه السابقة التي اقتصرت على العمل برفقة الأندية.

وُلِد ماهر في القاهرة يوم 3 ديسمبر 1973، وبدأ مشواره الكروي في نادي الترسانة، الذي مثّل فريقه الأول بين عامي 1991 و1994، قبل خوض تجربة احترافية مع الأنصار السعودي موسم 1994ـ1995. وبعدها انتقل إلى الأهلي القاهري عام 1995، وقضى معه سبعة أعوام.

وتوج مع «القلعة الحمراء» بخمسة ألقاب دوري، والكأس مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 2001، والسوبر الإفريقي 2002، إلى جانب كأس الكؤوس العربية 1995، ودوري أبطال العرب 1996، وكأس النخبة العربية «السوبر العربي» عامي 1997 و1998. وشهدت نسخة 1998 تألقه أمام الشباب السعودي، مسجلًا هدفي انتصار الأهلي 2ـ0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب المنزه بتونس.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل المنتخب المصري، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 1996، كما تُوّج معه بكأس العرب 1992، وحصل على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية 1995.

وبعد مغادرته الأهلي انتقل إلى إنبي في 2003، واختتم مسيرته العام التالي، متأثرًا بإصابة أبعدته عن الملاعب، ليتجه بعدها إلى المجال التدريبي، ويعمل ضمن الأجهزة الفنية وقطاع الناشئين، وعُيِّن مساعدًا في الأهلي مع أكثر من مدرب.

وفي 2017 بدأ مسيرته في منصب المدرب الرئيس مع «الأسيوطي سبورت»، الذي تحول لاحقًا إلى بيراميدز، ثم تولى تدريب سموحة وإنبي والمصري البورسعيدي، قبل قيادة فيوتشر في سبتمبر 2021. وحقق معه كأس رابطة الأندية المصرية 2022، وقاده إلى المشاركة الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وعاد إلى المصري عام 2023، ثم انتقل إلى سيراميكا كليوباترا في فبراير 2025، وكرر إنجاز التتويج بكأس الرابطة موسم 2024ـ2025، ليصبح صاحب لقبين في البطولة مع فريقين مختلفين.

وبعد تجارب امتدت عبر أندية متعددة، يتولى ماهر للمرة الأولى قيادة منتخب مصر الأول، مستندًا إلى خبرته في الكرة المحلية.