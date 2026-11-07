جائزة البرازيل.. فيرستابن ينطلق من المركز الأخير

ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول وبطل العالم أربع مراتٍ، من المركز الأخير عند شبكة الانطلاق في سباق جائزة البرازيل الكبرى لـ «فورمولا 1» في ساو باولو، الأحد، بسبب تغيير محرك سيارته.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، السبت، أن فيرستابن، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين خلف الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس المتوَّج بلقب السائقين قبل أسبوعٍ، تعرَّض لعقوبةٍ نتيجة تغيير محرك سيارته، إذ تجاوز الحد المسموح به خلال الموسم.

من جهته، قال فيرستابن «29 عامًا»: «بصراحةٍ، لا تهم التجارب التأهيلية كثيرًا. في كل الأحوال سأنطلق من المركز الأخير، لأننا استخدمنا محركًا جديدًا».

وكان فيرستابن سجل أسرع توقيتٍ في الفترة الثالثة للتجارب الحرة على حلبة إنترلاجوس «4.309 كيلومتر» السبت، بعد أن حلَّ في المركز الثالث خلال الفترتين الأولى والثانية.

كذلك، تلقَّى زميله السابق المكسيكي سيرخيو بيريس «كاديلاك» عقوبةً مماثلةً في الجولة العشرين من البطولة.

ويواجه شارل لوكلير من موناكو، والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مراتٍ، سائقا فيراري،، عقوبة التراجع عشرة مراكز عند شبكة الانطلاق لتجاوزهما الحد المسموح بها لتغيير المحرك.

ويبدأ جورج راسل «مرسيدس» السباق متراجعًا خمسة مراكز بسبب إجراء تغييرٍ سادسٍ للمحرك.

وبعد هذا السباق، لن يتبقَّى سوى ثلاثة سباقاتٍ في الموسم: في لاس فيجاس، 22 نوفمبر الجاري، وقطر، 29 من الشهر ذاته، وأبو ظبي، 6 ديسمبر المقبل، حيث سيُسدل الستار على المنافسات.