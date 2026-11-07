في موسم الرياض.. رومان رينز يتوج بلقب «كراون جول»

شهدت بطولة «كراون جول» WWE Crown Jewel، التي جرت السبت في «ذا فينيو» ضمن فعاليات موسم الرياض، مواجهات مثيرة جمعت نخبة من أبرز نجوم المصارعة العالمية WWE، وسط حضور جماهيري كبير وتشجيع حماسي تواصل طوال الأمسية، التي أسفرت عن تتويج أبطال جدد ومفاجآت في عدد من النزالات.

واستُهلت البطولة بعزف السلام الملكي السعودي الذي ترددت كلماته بحناجر الحضور، في مشهد وطني مهيب سبق انطلاق المواجهات، في أجواء حماسية عكست الشعبية الكبيرة التي تحظى بها المصارعة العالمية في السعودية.

وتُوج رومان رينز بلقب «كراون جول» للرجال بعد تغلبه على سامي زين بالتثبيت، إثر تنفيذ ضربتين قويتين من حركته الشهيرة «سبير»، في نزال رئيسي شهد منافسة قوية وتشجيعًا جماهيريًا لافتًا، وتخللته لحظات استثنائية كرر خلالها رينز عبارة «أنا أحترمك» موجهًا حديثه إلى منافسه، قبل أن يتبادل المتنافسان العناق عقب انتهاء المواجهة.

وافتتحت النزالات بفوز كودي رودز على راندي أورتن في مواجهة «آخر رجل صامد» Last Man Standing، بعدما وجه رودز ركلة حاسمة إلى رأس منافسه، الذي لم يتمكن من النهوض قبل انتهاء العد إلى عشرة، في نزال شهد استخدام عدد من الأدوات والطاولات.

وفي مواجهة بطولة العالم للفرق، انتزع الثنائي بنتا وجيفون إيفانز اللقب بعد تغلبهما على برون بريكر وأوستن ثيوري بالتثبيت، في مواجهة شهدت تدخل برونسون ريد، قبل ظهور أوبا فيمي الذي تصدى له، ليسهم في تغيير مجريات النزال لصالح الثنائي الفائز.

أما في منافسات السيدات، فتُوجت تشيلسي جرين بلقب «كراون جول» بعد تغلبها على ليف مورجان بالتثبيت المباغت، إثر تصديها لمحاولة مورجان تنفيذ حركتها القاضية، وانتزاع بطولة WWE للسيدات.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة الأحداث العالمية التي يستضيفها موسم الرياض، بمشاركة أبرز نجوم المصارعة، في إطار تعزيز مكانة الرياض العاصمة وجهةً رئيسية لاستضافة كبرى البطولات والمنافسات الدولية.