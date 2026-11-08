المعاناة مستمرة

استمرت معاناة فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم في الدوري الإنجليزي بسقوطه في فخ الخسارة للمباراة الثالثة تواليًا، وجاءت أمام نوتنجهام فوريست بـ 1-3، السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة (الوكالات)