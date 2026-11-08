الاستثمار الرياضي السعودي من صناعة النجوم إلى صناعة القيمة

لم تعد التحولات التي يشهدها القطاع الرياضي السعودي توسعًا في استضافة البطولات أو استقطاب النجوم، بل أصبحت اختبارًا لقدرة السوق على تحويل الزخم الرياضي إلى صناعة اقتصادية مستدامة. فمع مستهدفات رؤية 2030 وتطور مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية تتجه المرحلة نحو سؤال كيف تتحول الاستثمارات إلى أصول منتجة وإيرادات متجددة وقيمة تجارية طويلة الأجل؟

تقع وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص في قلب التحول التنظيمي والاستثماري فيما تمثل رابطة الدوري السعودي للمحترفين حلقة في تطوير المنتج الكروي ورفع قيمته التجارية. ويتكامل ذلك مع دور صندوق الاستثمارات العامة وشركات مثل صلة والقدية في تطوير منظومة تربط الرياضة بالترفيه والسياحة والفعاليات أما الهيئة العامة للترفيه فتتقاطع مع المنظومة في الفعاليات والتجارب الجماهيرية مع اختلاف اختصاصاتها التنظيمية عن اختصاصات الجهات الرياضية.

استدامة هذا النمو لا تتحقق بزيادة الإنفاق فاستقطاب أسماء عالمية مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما إلى جانب القيمة الفنية والتسويقية التي يمثلها نجوم سعوديون مثل سالم الدوسري يفتح فرصًا للرعاية وحقوق الصورة والمنتجات التجارية وتوسع الجمهور لكنه يفرض ضرورة قياس العائد الفعلي مقابل الأجور والعمولات والتكاليف التشغيلية والالتزامات التعاقدية. فالشهرة أصل محتمل للقيمة وليست ضمانًا للربحية.

قانونيًا يبدأ الاستثمار المستدام قبل توقيع العقد بدراسة الجدوى والتحقق من الحقوق التجارية وتحديد المسؤوليات وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المالية والرياضية وإعادة تقييم الاستثمارات عند تغير ظروف السوق ليست إخفاقًا بل ممارسة للحوكمة متى استندت إلى بيانات موثوقة وصلاحيات واضحة ومعايير موضوعية.

يبرز التنسيق بين الجهات الرياضية والاستثمارية والترفيهية وبين الأندية والرعاة والمشغلين والمستثمرين لبناء نموذج يوازن بين التنافس الرياضي والانضباط المالي فنجاح الدوري لا يقاس بجاذبية نجومه وحدها بل بقوة أنديته التجارية ونمو إيراداتها واستقرارها المالي وقدرتها على تطوير المواهب المحلية.

المرحلة المقبلة في الرياضة السعودية ليست سباقًا نحو الإنفاق الأكبر بل نحو الإدارة الأذكى لرأس المال فالإنجاز ليس أن نجعل الرياضة أكثر تكلفة بل أن نجعلها أكثر قيمة وأكثر استدامة وأقدر على توليد الفرص الاقتصادية.