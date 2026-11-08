نيوكاسل يعود بنقطة من لندن

فرَّط فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم في تقدُّمه، واكتفى بالتعادل 1ـ1 مع مضيفه فولهام، السبت، على ملعب «كرافن كوتيج» في العاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه المرة الثالثة التي يتعادل فيها نيوكاسل الموسم الجاري، ليرفع رصيده إلى 12 نقطةً بالمركز الـ 11، مقابل أربعة تعادلاتٍ للفريق اللندني الذي جمع النقطة العاشرة، لكنَّه يتخلَّف عن منافسه بأربعة مراكز.

وأجرى الألماني ماتياس يايسله، مدرب نيوكاسل، أربعة تغييراتٍ على تشكيلة الفريق حيث انضم مالك ثياو، وشون ستور، ومورفي، ويوان ويسا إلى التشكيلة الأساسية.

وشهد الشوط الأول إلغاء هدفٍ لدان بيرن بشكلٍ مثيرٍ للجدل، لينتظر نيوكاسل حتى الدقيقة 80 من أجل افتتاح التسجيل بواسطة جاكوب ميرفي، لكنَّ البرازيلي رودريو مونيز أدرك التعادل لفولهام «83».