كأس مصر.. الأهلي يعبر السكة الحديد

تأهل فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي الكأس المحلية بعد الفوز على ضيفه السكة الحديد بثلاثية نظيفة، السبت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32.

سيطر الأهلي على المستويين الفني والبدني، وظل مستحوذًا على المباراة من بدايتها لنهايتها بهجمات متواصلة، ولاحت أمامه عدة فرص محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة التي توقفت عند ثلاثة أهداف من توقيع أحمد سيد زيزو «25» و«36»، وعمر «78».

جاءت الفرصة الأولى للأهلي في الدقيقة الرابعة من المباراة، بعدما أرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية، حاول محمد جبس مدافع السكة الحديد تشتيتها برأسه ليتابعها منصف بقرار برأسية أخرى، إلا أن الحارس تصدى لها بسهولة.

كرر الأهلي محاولاته الهجومية «12» وتوغل زيزو بالكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها باتجاه المرمى، إلا أنها مرت سريعة دون أن يتابعها أحد.

استمر الضغط الهجومي للأهلي من الجبهة اليمنى عن طريق زيزو الذي أرسل عرضية جديدة ارتدت من الدفاع، ليقابلها محمد هاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 18 ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 25 كلل زيزو مجهوداته بالهدف الأول بعد تبادل للكرة مع محمد هاني داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بباطن القدم في الزاوية البعيدة للمرمى.

وكرر زيزو ما فعله مع محمد هاني، داخل منطقة الجزاء، ونجح في الهروب من رقابة المدافعين قبل أن يطلق الكرة داخل الشباك «36».

وفي الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيرًا، حيث واصل الأهلي هجماته على دفاعات السكة الحديد، وعزز تقدمه بواسطه عمر الساعي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء «78».

وسبق الأهلي في التأهل إلى ثمن النهائي كل من الزمالك، بيراميدز، المصري البورسعيدي، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري ، الجونة، البنك الأهلي، سموحة، الشرقية إنبي.