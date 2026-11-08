لافتة وقميص.. لشبونة يكرّم رونالدو في الدوري البرتغالي

خصَّصت جماهير فريق سبورتينج لشبونة الأول لكرة القدم الدقيقة السابعة من المواجهة أمام موريرينسي، السبت، على ملعب جوزيه ألفالادي، ضمن الجولة الـ 11 من الدوري البرتغالي الممتاز، لتكريم النجم العالمي كريستيانو رونالدو، قائد النصر ولاعب النادي السابق، تفاعلًا مع قرار اعتزاله اللعب الدولي، الذي أعلنه الخميس.

واختارت الجماهير الدقيقة السابعة، في إشارة إلى الرقم 7 الذي ارتبط برونالدو منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2003، واستمر معه خلال محطاته اللاحقة، وصولًا إلى النصر.

وعندما حلّت الدقيقة السابعة، رفعت مجموعة المشجعين «Juve Leo» لافتة حملت عبارة «من ألفالادي إلى العالم.. أنت الأعظم، أنت واحد منا! شكرًا كريستيانو رونالدو»، فيما عرضت الشاشات صورة القميص رقم 28 الذي ارتداه اللاعب خلال تجربته مع الفريق البرتغالي.

وارتدى رونالدو القميص رقم 28 في بداياته مع لشبونة، قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، ليبدأ ارتداء الرقم 7 الذي أصبح علامته الأشهر في مسيرته الكروية.

وأنهى «الدون» مسيرة امتدت لأكثر من عقدين مع منتخب البرتغال، خاض خلالها 234 مباراة دولية سجل فيها 146 هدفًا، وتوّج بكأس أمم أوروبا 2016 ولقبي دوري الأمم الأوروبية 2019 و2025.