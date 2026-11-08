روما يكسب ساسوولو.. وكالياري يوقف فروزينوني

ضيّق فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم الخناق على جاره لاتسيو وقلّص الفارق معه إلى نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعد فوزه الكبير على ضيفه ساسوولو 3-0 السبت لحساب المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

وصعد روما إلى المركز الثاني بـ27 نقطة، خلف لاتسيو الذي يلعب مع مضيفه نابولي في افتتاح مباريات الأحد، ومتقدمًا بنقطتين عن إنتر ميلان، حامل اللقب، الذي يستضيف بدوره كومو الرابع في قمة المرحلة.

ولم يحتج فريق العاصمة إلى أكثر من ساعة لتأكيد تفوّقه بثلاثية الإسباني ماريو هيرموسو «27» والبولندي سيباستيان فالوكييفيتش «30 » بنيران صديقة، والبرتغالي رودريغو مورا «58».

وفي مباراة أخرى أوقف كالياري مضيفه فروزينوني بعد سلسلة من أربع مباريات من دون خسارة حقق فيها ثلاثة انتصارات، وتغلب عليه بهدف نظيف.

ولم يخسر فروزينوني سوى مرة في آخر ثماني مباريات قبل لقاء السبت، لكن هدف الفرنسي ميشيل أدوبو «38» جمّد رصيده عند 20 نقطة بالمركز السادس.

في المقابل، رفع كالياري بفوزه الأول بعد أربع خسارات، رصيده إلى 16 نقطة.

واستغل بولونيا النقص العددي في صفوف مضيفه بارما منذ الدقيقة التاسعة، ملحقًا به الخسارة 2-1.

وطُرد المدافع السنغالي عبدولاي نداي بعد تسع دقائق من انطلاق المباراة ببطاقة حمراء مباشرة، لكن الضيوف انتظروا حتى الدقيقة 53 لافتتاح التسجيل عبر البلجيكي أرتور تيات، قبل أن يضيف البديل ريكاردو أورسوليني الثاني من ركلة جزاء «72».

ولم يشفع هدف السويسري فانسان سييرو من ركلة جزاء «81» لأصحاب الضيافة الذين تلقوا خسارتهم السابعة وتجمد رصيدهم عند 8 نقاط، مقابل 17 نقطة لبولونيا.

كما فرض التعادل بهدف لمثله من نيران صديقة على نفسه مواجهة وليتشي. بكر تورينو بهدف الأنغولي كيالوندا جاسبار «60» بالخطأ في مرماه، وأدرك البرتغالي دانيال برانجانسا التعادل في مرمى فريقه «73».