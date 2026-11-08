الريال يعاقب «الخفافيش».. ويضغط على برشلونة

لحق فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم غريمه برشلونة في الصدارة بالفوز الخامس تواليًا على مضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة، السبت، لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري.

وعلى ملعب «ميستايا» حسم الريال نتيجة اللقاء في الشوط الأول بهدفي الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي «28» والتركي أردا غولر «36» الذي كان خلف كرة الهدف الثالث في الشوط الثاني للمهاجم كيليان مبابي «75»، في لقاء أكمله أصحاب الأرض بعشرة لاعبين عقب طرد قائده خوسيه جايا بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على النجم الفرنسي «80».

وعرف مبابي طريق الشباك للمباراة السابعة تواليًا، ليرفع رصيده في ترتيب الهدافين إلى 13 متأخرًا بفارق هدفين عن البرازيلي رافينيا مهاجم برشلونة.

وخاض الريال المباراة في غياب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي كان يقضي عقوبة الإيقاف في آخر مباراة من أصل أربع مباريات.

وعلى غرار مباريات أخرى في الدرجتين الأولى والثانية للرجال والسيدات، توقفت المباراة في الدقيقة التاسعة تكريمًا لمهاجم تينيريفي خيسوس دي ميجيل الذي وافته المنية الثلاثاء إثر اصطدام عنيف مع خيسوس أوونو حارس مرمى أندورا خلال مباراة في الدرجة الثانية.

وهو الفوز الخامس تواليًا لريال منذ خسارته في الديربي أمام جاره اللدود أتلتيكو 1-2 في المرحلة السابعة، ضمن سلسلة تضمنت انتصاره على ملعب برشلونة 2-1، والثامن تواليًا في مختلف المسابقات.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 30 نقطة وتقدم للمركز الثاني متساويًا مع برشلونة الذي يحلّ ضيفًا على أتلتيكو المتراجع للمركز الثالث بـ 28 نقطة في قمة مباريات هذه المرحلة الأحد.

في المقابل، مُني فالنسيا بخسارته السابعة الموسم الجاري، ليتجمد رصيد «الخفافيش» عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وكان التعادل سيدّ الموقف خلال مباراتي إسبانيول مع ديبورتيفو لاكورونيا 0-0، وأوساسونا مع أتلتيك بلباو 1-1.

ويلعب الأحد أيضًا إلتشي مع ريال بيتيس، وريال سوسييداد مع رايو فايكانو، وفياريال مع خيتافي، وسلتا فيجو مع ليفانتي.