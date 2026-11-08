باريس يخطف نقاط تروا.. ويؤمن الصدارة

مدد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بطل أوروبا الموسمين الماضيين، سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 11 مباراة في كل المسابقات بفوزه السبت 1-0 على ضيفه تروا لحساب الجولة العاشرة، وهو السابع للفريق تواليًا في الدوري.

ويتربع باريس في الصدارة، وهو ما لا يشكل مفاجأة، لكن المفاجأة في أن جاره باريس إف.سي، الذي يشارك في الدرجة الأولى للموسم الثاني فقط، يحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط.

ويملك 23 نقطة، إذ واصل التخلص من التراخي الذي عانى منه في بداية الموسم وحقق الفوز اليوم بهدف جاء بضربة رأس ⁠من المدافع الأوكراني إيليا زابارني قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي مباراة أخرى سجل المهاجم المالي لاسين سينايوكو العائد إلى ملعب فريقه السابق، هدفه التاسع الموسم الجاري، ومنح فريقه باريس إف سي الفوز على مضيفه أوكسير 1-0، وارتقى إلى المركز الثاني.

وسنحت للاعبي أوكسير الفرصة للخروج بالنقاط الثلاث، لكن مجريات الأمور سارت بخلاف رغبة أصحاب الأرض في ملعب «أبي ديشان» أمام باريس أف سي، ليتلقوا ضربة قاضية بهدف حمل توقيع نجمهم السابق سينايوكو «63».

وسمح الهدف التاسع للمالي لفريق المدرب الإنجليزي ليام روسينيور الارتقاء مؤقتًا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

في المقابل، بقي أوكسير في المركز الرابع عشر بعشر نقاط، تحت تهديد تروا ولومان مع 8 و7 نقاط تباعًا.

وتستكمل المباريات الأحد، فيلعب رين مع ليل، ولوهافر مع لوريان، ولومان مع موناكو، وأنجيه مع نيس، وبريست مع ليون، ولانس مع مرسيليا.