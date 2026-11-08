أديسانيا وماجوميدوف يتصدران المواجهات في بطولة «UFC»

كشفت البطاقة الرئيسة لبطولة «UFC Fight Night» التي تستضيفها الرياض، العاصمة السعودية، في الخامس من ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات «موسم الرياض»، عن مواجهات مرتقبة تجمع نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة من مختلف أنحاء العالم.

وحسبما أوضحه بيان صحافي، الأحد، تتصدر مواجهة النيجيري إسرائيل أديسانيا، الفائز بلقب بطل يو إف سي للوزن المتوسط مرتين، والروسي شارا ماجوميدوف صاحب الـ17 انتصارًا، مقابل خسارة واحدة في فئة الوزن المتوسط.

وتتجه الأنظار إلى النزال الرئيس الذي يجمع أديسانيا، والروسي شارا ماجوميدوف، المعروف بلقب«شارا بوليت»، في مواجهة تجمع اثنين من المقاتلين المعروفين بمهاراتهما القتالية وقدراتهما الهجومية، حيث يتطلع أديسانيا إلى استعادة انتصاراته وتعزيز موقعه بين أبرز المنافسين في الفئة، فيما يسعى ماجوميدوف إلى تحقيق انتصار مهم في مسيرته أمام أحد أبرز الأسماء في تاريخ البطولة.

وفي فئة وزن الوسط، يلتقي الإيرلندي إيان ماتشادو جاري مع الأوكراني ياروسالف أموسوف، في مواجهة تجمع مقاتلين يتمتعان بخبرة تنافسية عالية، وسط ترقب لمجريات النزال الذي يجمع بين المهارات الفنية والقدرات القتالية المتنوعة.

كما تشهد منافسات الوزن الثقيل مواجهة بين المولدوفي سيرجي سبيفاك والبرتغالي ماريو بينتو، في نزال يتوقع أن يشهد صراعًا قويًا.

وتتواصل مواجهات وزن الوسط بنزال يجمع الجورجي ليفان تشوخيلي والتركي إسالم دوالتوف، في لقاء يسعى خلاله كل مقاتل إلى إثبات قدراته وتعزيز حضوره، فيما يلتقي البرازيلي مايرون سانتوس مع القرغيزي أكبر عبد اللهيف الذي لم يسجل أي خسارة من 14مواجهة، ضمن منافسات الوزن الخفيف، في مواجهة تجمع مقاتلين يتطلعان إلى مواصلة التقدم في مسيرتهما الاحترافية.

وتشمل المواجهات المعلنة حتى الآن نزالًا في فئة وزن خفيف الثقيل، يجمع الروسي ماجوميد توتشالوف والمولدوفي إيون كوتيالبا، في مواجهة تضيف مزيدًا من التنوع إلى منافسات الأمسية، التي تشمل خمس فئات وزنية مختلفة.

وتأتي استضافة البطولة امتدادًا لحضور أبرز المنافسات العالمية ضمن فعاليات «موسم الرياض»، الذي يواصل استقطاب نجوم الرياضات القتالية وتنظيم مواجهات دولية تجمع مقاتلين من مدارس وأساليب قتالية متنوعة، بما يعزز مكانة الرياض، العاصمة السعودية، وجهة لاستضافة الأحداث الكبرى.