الشماغ يخطف الأنظار.. وأورتن يقبّله

حظي ظهور الأمريكي راندي أورتن، نجم المصارعة الحرة، مرتديًا الشماغ، باهتمام خمسة مواقع إعلامية أجنبية، عقب مواجهته مواطنه كودي رودز في عرض «كراون جول 2026»، الذي احتضنته الرياض العاصمة، السبت.

وأبرز موقع «ريسل زون» «WrestleZone» الأمريكي المشهد في تقرير بعنوان «راندي أورتن يرتدي غطاء الرأس السعودي بعد مواجهة دامية في كراون جول»، مشيرًا إلى أن المصارع تفاعل مع الجماهير السعودية عقب خسارته، وحرص على ارتداء الشماغ والتقاط الصور أمام المشجعين، وسط هتافاتهم.

من جانبه، تناول موقع «رينج سايد نيوز» «Ringside News» الواقعة بعنوان «راندي أورتن يرتدي الشماغ العربي بعد مواجهة دامية في كراون جول»، موضحًا أن المصارع الأمريكي، على الرغم من تعرضه للنزيف خلال النزال، توقف لتحية الجماهير، قبل أن يرتدي الشماغ أثناء مغادرته الحلبة، في مشهد لفت الأنظار عقب المواجهة.

أما موقع «تي جي آر ريسلينج» «TJR Wrestling»، فأفرد عنوانًا فرعيًا للواقعة جاء فيه «راندي أورتن يرتدي الشماغ السعودي بعد كراون جول 2026»، وذكر أن أحد المشجعين قدم الشماغ إلى أورتن، الذي وضعه على رأسه ووقف أمام الجماهير لالتقاط الصور، قبل أن يخلعه ويقبّله ويسلمه إلى الحكم لإعادته إلى صاحبه.

وفي السياق ذاته، سلّط موقع «آي تي آر ريسلينج» «ITR Wrestling» الضوء على تصرف أورتن تحت عنوان «لفتة مؤثرة من راندي أورتن بعد مواجهته كودي رودز»، متناولًا ارتداء المصارع الشماغ السعودي الأحمر والأبيض وتقبيله، قبل إعادته إلى المشجع الذي قدمه له، في مشهد أعقب انتهاء البث التلفزيوني للمواجهة.

وامتد انتشار المشهد إلى منصة «إيه أو إل» «AOL» الأمريكية، التي أعادت نشر تقرير موقع «ريسل زون»، مسلطة الضوء على ظهور أورتن بالشماغ السعودي وتفاعله مع الجماهير في الرياض.

وجاءت الواقعة عقب خسارة أورتن أمام رودز في مواجهة «آخر رجل صامد»، التي شهدت أحداثًا مثيرة داخل الحلبة، قبل أن تتحول لفتة المصارع الأمريكي تجاه الجماهير السعودية إلى مادة إعلامية تناقلتها المواقع الأجنبية، لتبرز حضور الشماغ السعودي في أحد أبرز عروض المصارعة العالمية.