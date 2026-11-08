أمام صن داونز.. اتحاد العاصمة يأمل في إنجاز 2017

يبحث فريق اتحاد العاصمة الجزائري الأول لكرة القدم، عن تحقيق مفاجأة في كأس السوبر الإفريقي، عندما يواجه، الأحد، في بريتوريا ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة النهائية، مستلهمًا إنجازه في نسخة 2017 حين أطاح بالأهلي المصري.

وتجمع هذه المواجهة صن داونز المتوج بكأس السوبر 2017 على حساب مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1ـ0، واتحاد العاصمة حامل اللقب 2023 إثر فوزه على الأهلي المصري 1ـ0 في الطائف، المدينة السعودية.

وحجز ماميلودي صن داونز مقعده في هذه المباراة بعد فوزه مايو الماضي، بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية، إثر تفوقه على الجيش الملكي المغربي 2ـ1 في مجموع مباراتي النهائي. بينما تُوّج اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية، بعد 2023، على الزمالك المصري بركلات الترجيح 8ـ7 بعد التعادل 1ـ1 في مجموع مباراتي النهائي.

ويحصل الفائز بالمباراة التي يشرف عليها الحكم الموريتاني دحان بيده على 500 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 250 ألف دولار.

وسبق للفريقين أن التقيا مرتين قاريًا، حيث حقق صن داونز الفوز في المواجهتين خلال دور المجموعات من دوري الأبطال موسم 2020. وفاز الفريق الجنوب إفريقي 1ـ0 في الجزائر، قبل أن يؤكد تفوقه بانتصار 2ـ1 على أرضه.

واستهل اتحاد العاصمة الموسم الجزائري بزخم، ويحتل بعد مرور سبع جولات، المركز الرابع في الدوري المحلي برصيد 14 نقطة، بفارق ثلاث عن شباب بلوزداد، المتصدر.

وشهدت آخر مباراة للفريق قبل التوجه إلى بريتوريا فوزه على شباب قسنطينة 2ـ0 في 31 أكتوبر الماضي، بفضل ثنائية سجلها محمد الأمين رمضاوي.

وعلى الصعيد القاري، يدافع اتحاد العاصمة عن لقبه في كأس الكونفدرالية انطلاقًا من دور المجموعات، بعد إعفائه من خوض الدور التمهيدي الأول. «لم يشارك الفريق في الدور التمهيدي الثاني بعدما انسحب منافسه ذي بانثرز من غينيا الاستوائية».

ويدرب اتحاد العاصمة المخضرم لامين ندياي، الذي عاد إلى تدريبه في فبراير. وسبق للمدرب السنغالي أن قاد مازيمبي إلى التتويج بلقب دوري الأبطال 2010، وإحراز لقبي السوبر «2010 و2011»، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس العالم للأندية 2010.

ويعوّل «أبناء سوسطارة» الذي يغيب عن صفوفهم حسام غشة، ومحمد بودربالة بسبب الإصابة، على أسامة بن بوط، حارس المرمى، الذي انضم إلى اتحاد العاصمة في أغسطس 2021 بعد فترة مع شبيبة القبائل.

واستدعي ابن الثانية والثلاثين إلى تشكيلة المنتخب الجزائري المشاركة في كأس العالم 2026، وخاض أول مباراة رسمية له مع «محاربي الصحراء» أساسيًا خلال دور المجموعات أمام النمسا.

من جهته، يدخل صن داونز هذه المباراة في خضم موسمه المحلي، بعدما توج بلقب كأس «إم تي إن 8» النخبوية أكتوبر الماضي.

ويتصدر الفريق حاليًا ترتيب الدوري المحلي بعد مرور 10 مباريات، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن أورلاندو بايرتس، الذي يملك مباراة «مؤجلة».

غير أن خيبة أمل الفريق المكنى «البرازيلي» جاءت بخروج صن داونز من دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري، عقب خسارته مواجهة الدور التمهيدي الثاني أمام ويلييت الأنجولي بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

ويقود البرتغالي ميجيل كاردوسو، فريق صن داونز، منذ ديسمبر 2024، ويتطلع إلى إضافة لقب جديد إلى سجله الذي يضم الدوري الجنوب إفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

وشملت المسيرة التدريبية لكاردوسو الإشراف على أندية ريو آفي البرتغالي، ونانت الفرنسي، وسلتا فيجو الإسباني، وآيك أثينا اليوناني، قبل أن يقود الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.

ويعوّل صن داونز على القلب النابض في الوسط تيبوهو موكوينا، بعدما بنى مسيرة لافتة منذ انضمامه إلى الفريق 2022.

يُذكر أن فريق بيراميدز المصري، تُوّج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي 2025، بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي، في المباراة النهائية، بنتيجة 1ـ0.