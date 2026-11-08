هيمنة برشلونة تهدد رقم سيميوني التاريخي

يبحث الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، عن انتصاره الرابع أمام برشلونة في الدوري الإسباني، عندما يلتقي الطرفان، الأحد، ضمن الجولة الـ12، في مواجهة قد تمنحه الانفراد بصدارة المدربين الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ المسابقة.

وجمع سيميوني، بعد فوز فريقه على ليفانتي 2ـ0 في الجولة الماضية 344 انتصارًا خلال 565 مباراة مع أتلتيكو مدريد في الدوري، معادلًا الرقم التاريخي للإسباني الراحل لويس أراجونيس.

وجمع المدرب الأرجنتيني انتصاراته الـ344 مع نادٍ واحد، فيما حقق أراجونيس العدد نفسه خلال مسيرته التدريبية مع ثمانية أندية مختلفة، من بينها برشلونة، الذي أشرف على تدريبه موسم 1987ـ1988.

بالنظر إلى سجل سيميوني أمام برشلونة، لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات خلال 29 مباراة جمعته بالفريق الكاتالوني في الدوري، مقابل سبعة تعادلات و19 خسارة.

ويمنح الفوز على برشلونة المدرب الأرجنتيني انتصاره الرابع أمامه، والـ345 في مسيرته بالدوري، لينفرد بالصدارة التاريخية متجاوزًا أراجونيس، في مفارقة تجمع بين ندرة انتصاراته على المنافس الكاتالوني وضخامة سجله التدريبي.