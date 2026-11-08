النصر.. اتفاق يبقي بوشل 4 مواسم

اقتربت إدارة النصر، من تجديد عقد نواف بوشل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد سلسلة مفاوضات تبقيه أربعة مواسم مقبلة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النادي العاصمي، دخلت في تفاوض مباشر مع علي الرماح، وكيل أعمال اللاعب، وتوصل الطرفان إلى شبه اتفاق على تمديد العقد على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل المالية وبنود العقد الجديد خلال المرحلة المقبلة.

وكانت إدارة القطب العاصمي، وقعت عقدًا احترافيًا مع بوشل «27 عامًا»، في يناير 2023 لمدة خمسة مواسم قادمًا من الفتح، فيما يدخل الفترة الحرة التي تجيز له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

ولعب بوشل الظهير الأيمن بالقميص الأصفر 138 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 19، ونال 15 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد «مرتين»، وكان أحد العناصر الأساسية التي أسهمت في تحقيق لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

ويملك بوشل في رصيده 31 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، وأسهم في تحقيق لقب بطولة كأس الخليج للمنتخبات في السادس من أكتوبر الماضي، بعد الفوز على الإمارات 2ـ0.