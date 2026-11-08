القادسية.. ناتشو يقترب من العودة

أوشك الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد فريق القادسية الأول لكرة القدم، على العودة بعد التعافي من إصابة لحقت به في مفصل قدمه، تعرض لها خلال التدريبات قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ناتشو «36 عامًا» بات جاهزًا للدخول في التدريبات الجماعية، عقب الإجازة الممنوحة للاعبين أثناء فترة التوقف الجارية حاليًا، على أن يخضع لاختبارات لياقية مع المعد البدني، تمهيدًا لعودته إلى المباريات الرسمية.

وافتقد القادسية لخدمات قائده، أمام أبها والتعاون والهلال والرياض والفيحاء «دوريًا» وباختاكور والسد والغرافة «قاريًا»، فيما كان آخر ظهور له ضد الخلود لحساب الجولة الثامنة حينما قاد فريقه لتحقيق الفوز بخماسية نظيفة في التاسع من أكتوبر الماضي.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد، لعب ناتشو مع القادسية 10 مباريات في جميع المسابقات، صنع هدفًا وحيدًا، ولم يسجل، ونال ثلاث بطاقات صفراء.

ويحتل القادسية المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين، ويأتي في المرتبة الخامسة قاريًا برصيد 8 نقاط.