برشلونة وأتلتيكو.. الكاتالوني يتفوق

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الأحد، برشلونة، متصدر دوري «لاليجا»، والذي تفصله عنه نقطة واحدة فقط.

وتكشف الأرقام التاريخية لمواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عن تفوق الكاتالوني، بعدما التقى الطرفان في 178 مباراة، ضمن منافسات المسابقة.

وحقق برشلونة الفوز في 83 مواجهة، مقابل 53 انتصارًا لأتلتيكو مدريد، فيما انتهت 42 مباراة بالتعادل، ليحافظ الفريق الكاتالوني على الأفضلية في سجل المواجهات المباشرة.

وعلى مستوى الأهداف، سجل برشلونة 342 هدفًا في شباك منافسه، بينما أحرز أتلتيكو مدريد 255 هدفًا، بفارق 87 هدفًا لصالح الفريق الكاتالوني.

وفي قائمة الهدافين التاريخيين للمواجهات، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق، وقائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي، الترتيب برصيد 26 هدفًا، يليه سيزار رودريجيز بـ14 هدفًا، ثم باكو كامبوس بـ13 هدفًا.

ويأتي ماريانو مارتين وخوستو تيخادا في المركز التالي، بعدما سجل كل منهما 9 أهداف في لقاءات الفريقين بالدوري الإسباني.