تمزق يبعد باتشواي عن أبها

أثبتت فحوصات طبية أجراها البلجيكي ميتشي باتشواي، مهاجم فريق أبها الأول لكرة القدم، تعرضه إلى تمزق من الدرجة الثانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض المهاجم البلجيكي للإصابة أثناء مباراة نيوم في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وانتهت المباراة بفوز نيوم 2ـ0 على ضيفِه، وغادرها البلجيكي في تبديل اضطراري عند الدقيقة 58.

وانضم اللاعب إلى النادي الجنوبي أغسطس الماضي، ولعب مع أبها في الدوري 8 مباريات، سجل هدفًا ولم يسهم في صناعة أي هدف.

في المقابل، واصل الثلاثي الكاميروني جورج نكودو وباسل السيالي ونبيل فقير برنامجهم العلاجي في مقر النادي.

ويعاني نكودو من إصابة في الكتف، والسيالي في الحوض، وفقير إصابة عضلية.

من جانبه، يعاود الفريق تدريباته، الأربعاء المقبل، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الكرواتي تيو بيريجا للاعبين.