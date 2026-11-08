المرة الثانية تواليا.. ميسي يخطف «الحذاء الذهبي»

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري المحلي، للموسم الثاني تواليًا، بعدما أنهى فريقه، حامل اللقب الموسم المنتظم في المركز الثاني، بالمنطقة الشرقية إثر تعادله مع شارلوت 3ـ3 في المرحلة الأخيرة، صباح الأحد.

ولم يسجل النجم الأرجنتيني خلال اللقاء، لكنه صنع الهدفين الأولين لفريقه على ملعب «إنتر ميامي»، وكلاهما جاء من ركلتين ركنيتين، مساعدًا ناديه على ضمان أفضلية اللعب على أرضه خلال أول دورين من الأدوار الإقصائية.

وكان إنتر ميامي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الجامايكي إيان فراي، والأوروجوياني لويس سواريز، والأرجنتيني رودريجو دي بول، لكن شارلوت رد بمثلها في الشوط الثاني عبر لييل عبادا، «هدفين»، والبنيني رودولفو ألوكو.

وكانت أهداف ميسي الـ26 الموسم الجاري كافية ليصبح أول لاعب يحرز الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لموسمين متتاليين.

وجاء المهاجم الكرواتي لدالاس بيتار موسا في المركز الثاني، برصيد 22 هدفًا بعدما عجز عن التسجيل خلال فوز فريقه على كولورادو 3ـ1.

وحطم ناشفيل، متصدر الترتيب العام بفارق كبير، الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد بالدوري الأمريكي، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، إثر فوزه 2ـ0 على سينسيناتي.

وبسجل بلغ 23 انتصارًا و3 هزائم و8 تعادلات، توج ناشفيل بطلًا للمنطقة الشرقية، وتجاوز الرقم السابق البالغ 74 نقطة الذي سجله إنتر ميامي 2024.

وأنهى إنتر ميامي الموسم في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية برصيد 60 نقطة، بعدما فشل نيو إنجلاند، صاحب المركز الثالث، في استغلال تعادله إثر خسارته أمام أورلاندو 0ـ1، وتوقف رصيده عند 58 نقطة.

ويواجه فريق ميسي، كولومبوس في مستهل الأدوار الإقصائية، كما يلتقي نيو إنجلاند مع فيلادلفيا، وشارلوت مع شيكاغو، بينما ينتظر ناشفيل، متصدر الترتيب، الفائز من مباراة الملحق بين أورلاندو وسينسيناتي.