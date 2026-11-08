«Spider Man».. يرفع مبيعات ألعاب «Sony»

كشفت شركة «Sony» عن ارتفاع مبيعات الألعاب المرتبطة بشخصية «Spider-Man» إلى نحو الضعف، وذلك عقب طرح فيلم «Spider-Man: Brand New Day»، في دور العرض السينمائية منذ يوليو الماضي، وفقًا لما ورد في عرض النتائج المالية للشركة عن الربع الثاني من عامها المالي 2026.

وأوضحت الشركة في بيانها الصحافي أن مبيعات وحدات الألعاب المرتبطة بشخصية «Spider Man» شهدت نموًا يُقارب الـ 100%، بعد إطلاق الفيلم، في مؤشر على امتداد تأثير الأعمال السينمائية على قطاع ألعاب الفيديو، واستقطاب مزيد من اللاعبين إلى العناوين المرتبطة بالشخصيات السينمائية الشهيرة.

وتأتي هذه النتائج ضمن استراتيجية «Sony» لتعزيز القيمة التجارية للملكية الفكرية عبر قطاعات المجموعة المختلفة، والاستفادة من نجاح الأعمال السينمائية في توسيع قاعدة جمهور الألعاب والمحتوى الموسيقي، بما يعزز التكامل التجاري بين أنشطتها الترفيهية.