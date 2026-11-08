20 نوفمبر.. «كلاسيكو» الأهلي والنصر في جدة

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة 20 نوفمبر الجاري، موعدًا لمواجهة «الكلاسيكو» بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه النصر «المؤجلة» من الجولة التاسعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق ما بثه حساب «الرياضية عاجل» عبر منصة «إكس»، الأحد.

واختارت الرابطة الإثنين 21 ديسمبر المقبل، موعدًا لمباراة الهلال أمام الرياض، والاتحاد ضد الشباب، في الجولة ذاتها.

وكانت «الرياضية» ذكرت، الأحد، أن الدوري سيستأنف بالجولة الـ 13، من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، فيما تُلعَب مواجهات الجولة الـ 14 من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، والـ 15 من 10 إلى 12 ديسمبر، والـ 16 من 15 إلى 18 من الشهر ذاته.

وكانت رابطة الدوري السعودي أجَّلت الجولة الـ 13، التي كان من المقرَّر أن تنطلق 5 نوفمبر، إلى وقت غير محدَّد عقب ترحيل كأس الأمم الآسيوية من يناير المقبل إلى ديسمبر 2027، فيما تختتم منافسات «روشن» بحسبَ المسودة النهائية للروزنامة الجديدة 28 مايو المقبل.

وكانت «الرياضية» كشفت، الجمعة الماضي، عن أن الرابطة ستُصدر الجدول النهائي للموسم خلال الأيام الثلاثة المقبلة عقب تعديلات واسعة على الروزنامة إثر تأجيل بطولة كأس آسيا، التي كان مقرَّرًا أن تستضيفها السعودية في يناير 2027.