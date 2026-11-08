كلير تخطف اللقب الأول في هونج كونج

أحرزت الأمريكية كلير ليو، لاعبة التنس، المصنفة 102 عالميًا، اللقب الأول لها في مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد انتصارها على الفلبينية ألكسندرا إيالا بنتيجة 6ـ3 و6ـ0، الأحد، في المباراة النهائية لدورة هونج كونج «250 نقطة»، لكرة المضرب.

وحققت كلير في نهائي هونج كونج، مفاجأة كبيرة ولم تترك أي فرصة لمنافستها الشابة ألكسندرا، البالغة 21 عامًا والتي كانت تضع ضمادة كبيرة على ركبتها اليمنى.

وعلى الرغم من دخولها المباراة في دور المرشحة الأضعف، نجحت الأمريكية في كسر إرسال منافستها في الشوط الثامن من المجموعة الأولى، وتقدمت 5ـ3 على ملعب «فيكتوريا بارك».

وأهدرت كلير أول نقطة لحسم المجموعة، لكنها استغلت الثانية، وتعرضت ألكسندرا التي احتاجت إلى علاج طبي، إلى ضغط مبكر على إرسالها مع بداية المجموعة الثانية.

ونجحت اللاعبة الأمريكية في نهاية المطاف في كسر إرسال منافستها بعد شوط افتتاحي طويل، وانتزعت التقدم، ومعه انهارت مقاومة الفلبينية.

وكانت ألكسندرا، التي بلغت أفضل تصنيف في مسيرتها باحتلالها المركز 17 عالميًا، تتطلع إلى إضافة لقب جديد إلى سجلها بعد تتويجها بدورة واشنطن أغسطس الماضي، لتُصبح اللاعبة الفلبينية الأولى التي تفوز بلقب على جولة رابطة اللاعبات المحترفات.