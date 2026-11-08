رونجتشنج يخسر.. وداليان يطير بالدوري

تُوّج فريق داليان ينجبو الصيني الأول لكرة القدم، الأحد، بلقب الدوري الممتاز، للمرة الأولى، بعد تغلبه على تيانجين تايجر، بنتيجة 3ـ1، بالتزامن مع خسارة تشنجدو رونجتشنج، منافسه المباشر، أمام شاندونج 2ـ3.

وحقق داليان فوزه الخامس تواليًا، ليكمل انتفاضة بعد أن تجاوز تقدم تشنجدو، الذي وصل في مرحلة ما إلى فارق 12 نقطة بينهما، وبذلك ​تعادل ⁠الفريقان في عدد النقاط بواقع 52 نقطة ليحصد داليان اللقب بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة بعد أن سجل فوزين على تشنجدو بينهما انتصاره في الجولة قبل الأخيرة.

وكان داليان بحاجة للفوز، الأحد، وفي الوقت ذاته تتعلق آماله بخسارة تشنجدو.

وقلص ​فيليبي سيلفا الفارق لصالح ‌تشنجدو قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، ‌لكن كريزان أعاد التقدم لشاندونج بفارق هدفين في الدقيقة 63 ثم جعل هدف ولينجتون سيلفا في الدقيقة 79 النهاية حافلة بالإثارة.

وذهبت تسديدة وانج زيم إنج من مسافة ‌قريبة فوق العارضة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الوقت ⁠الذي ⁠تزايد فيه يأس تشنجدو ونفد الوقت المتبقي أمامه.

وبذلك حسم داليان اللقب أمام جماهيره بعد أن منح يانج مين جروي التقدم للفريق المضيف في الدقيقة الخامسة.

وأدرك شا داس التعادل لتيانجين من ركلة جزاء في الدقيقة 50، لكن لياو جين تاو سجل هدفًا من حافة منطقة الجزاء قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة ليستعيد داليان تقدمه.

ثم سجل هوانج شان هدفًا في الدقيقة الرابعة من ​الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحسم الفوز لداليان.