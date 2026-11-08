ماذا تعرف عن عبد الله الخطيب المنضم حديثا إلى الأخضر؟

في 12 مارس من العام 1995، ولد عبد الله أحمد الخطيب، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، في مدينة جدة، وبدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة ضمن فرق الناشئين بالنادي الأهلي، وأمضى أعوامه الأولى في الأكاديميات والفئات السنية حتى 2017 دون أن يخوض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول.

يبلغ طوله 186 سم ووزنه 71 كجم ويلعب في مركز الدفاع ويفضل القدم اليمنى.

في 24 يوليو 2017 انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي الخليج في دوري الدرجة الأولى، وجددت الإعارة موسم 2018ـ2019، قبل أن ينضم إلى الاتفاق في 21 أغسطس 2019 بعقد لمدة ثلاثة أعوام مع خيار التجديد، وجدد عقده في 30 أبريل 2021 حتى نهاية موسم 2025ـ2026.

منذ انضمامه إلى الاتفاق أصبح عنصرًا أساسيًا في الخط الخلفي، وارتدى شارة القيادة في مواسم لاحقة، وشارك حتى نهاية أكتوبر 2026 في أكثر من 150 مباراة بالدوري سجل خلالها ثلاثة أهداف.

خلال الموسم الجاري شارك مع «فارس الدهناء» في 12 مباراة دورية سجل فيها هدفين وصنع هدفًا واحدًا ولعب أكثر من 1000 دقيقة.

سجل أحد أهدافه المهمة في الجولة الماضية عند الدقيقة «90» من مواجهة التعاون ليمنح فريقه نقطة ثمينة، وقبلها أحرز هدف الانتصار في مرمى نيوم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في تلك المباراة.

دوليًا سبق له تمثيل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بين 2017 و2018.

في مطلع نوفمبر الجاري اختاره المدرب اليوناني جورجيوس دونيس ضمن قائمة المنتخب السعودي الأول للمرة الأولى في مسيرته، استعدادًا لمعسكر الدوحة ومواجهتي كوريا الجنوبية وأوزبكستان التجريبيتين.