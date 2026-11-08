«جراحية» تعيد بانيايا إلى إيطاليا

أعلن فريق دوكاتي للدراجات النارية، الأحد، عودة سائقه فرانشيسكو بانيايا، إلى إيطاليا، من أجل إجراء عملية جراحية، وذلك عقب تعرضه إلى كسر مزدوج في قدمه اليمنى خلال سباق السرعة في جائزة قطر الكبرى «موتو جي بي».

وأصدر الفريق الإيطالي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «تعرض فرانشيسكو بانيايا خلال حادث سقوطه، السبت، في سباق السرعة لجائزة قطر الكبرى إلى كسر مزدوج في عظمتَي المشط الرابعة والخامسة بالقدم اليمنى، ويعود إلى إيطاليا، الأحد، للخضوع لتدخل جراحي بهدف تثبيت هذه الإصابة، ومن المتوقع أن تُجرى العملية بين الإثنين والثلاثاء».

وتعرض بطل العالم في فئة موتو جي بي مرتين 2022 و2023 لحادث سقوط عنيف، السبت، في المنعطف الأخير من اللفة الأولى لسباق السرعة، بعد أن اصطدم به من الخلف الإسباني فيرمين ألديجير، سائق فريق جريسيني، ليندفع فوق مقود دراجته قبل أن يسقط بقوة على الحلبة، وينتهي به الأمر في المنطقة الحصوية.

وعلى الرغم من أنه لم يفقد الوعي عقب الحادث، جرى نقل بانيايا على حمالة، ما أدى إلى إيقاف السباق مؤقتًا.

وتشكل الإصابة ضربة قوية لبانيايا الذي يمر بموسم صعب لكنه كان يقدم نهاية أسبوع واعدة في قطر حتى وقوع الحادث، كما تمثل انتكاسة لفريق دوكاتي الذي يخوض صراعًا متقاربًا مع أبريليا على لقب الصانعين.

ولم تُحدد بعد مدة غياب السائق الإيطالي الذي يغادر دوكاتي للانضمام إلى أبريليا بدءًا من الموسم المقبل.

وبعد جائزة قطر الكبرى، الجولة العشرين من الموسم، تتبقى مرحلتان فقط، الأولى بعد أسبوعين في البرتغال، والثانية في فالنسيا الإسبانية في عطلة نهاية الأسبوع التالية.

ويحتل بانيايا حاليًا المركز التاسع في ترتيب بطولة العالم، بعدما سجل أربعة مراكز ثالثة في سباقات الجائزة الكبرى، وفوزًا واحدًا في سباق سرعة، يونيو في التشيك.