الزراعة تنقل مواجهة الفتح والرياض

تتجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى نقل مباراة فريق الفتح الأول لكرة القدم وضيفه الرياض، ضمن الجولة الـ 13 بدوري روشن السعودي من ملعب «ميدان تمويل الأولى» إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن نقل المباراة جاء بسبب الزراعة الشتوية لملعب «ميدان تمويل الأولى» في نادي الفتح.

ويحتل الفتح المركز 16 في سلم ترتيب الدوري برصيد ست نقاط من انتصار وثلاثة تعادلات وثماني خسائر.

ويأتي الرياض في المركز 12 برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وخمس خسائر.