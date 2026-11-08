تاشيما: نسبة سقوط إنفانتينو 30%

أوضح كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، أثناء استعراض برنامجه استعدادًا لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» المقررة العام المقبل، أن ​الحوكمة تمثل أكبر مشكلة تواجه هذه المنظمة، مقدرًا فرصة الإطاحة بجياني إنفانتينو، الرئيس الحالي، بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة.

وقال ​تاشيما لصحيفة ⁠«سبورتس نيبون» اليابانية اليومية في مقابلة، الأحد: «تلقيت العديد من الرسائل التي تقول شكرًا لك على التعبير عن رأيك».

وأضاف تاشيما: «تواصل معي رؤساء ومسؤولو الإدارات الدولية من ثماني دول بينها بعض البلدان خارج آسيا، وعلى الرغم من أنني لم أتلق أي تأييد رسمي حتى الآن، فإنني أحظى بردود فعل إيجابية، ونظرًا لضيق الوقت ولأنني لا ⁠أريد أن تتعطل مسيرتي بسبب إجراءات ورقية غير ‌مكتملة، أرغب في الحصول ‌على دعم من ستة اتحادات على الأقل».

وتابع تاشيما: «سأبقي على ما هو جيد، وأغير الأمور السيئة، ومع ذلك تظل الحوكمة هي المشكلة الأكبر، الإيثار هو شعاري، أعتقد أن فرصتي في الفوز تتراوح بين 20 و30 بالمئة في هذه المرحلة لكن مع تقدم الحملة الانتخابية، أريد رفع الثقة في شخصي إلى 40 أو 50 ​بالمئة، أريد حقًا تغيير فيفا».

وأعلن تاشيما، الخميس الماضي، عزمه الترشح في الانتخابات المقررة في مارس 2027، ليصبح الياباني الأول الذي يسعى لشغل المنصب الأهم في عالم كرة القدم.

وعمل اللاعب الدولي الياباني السابق، صاحب الـ68 عامًا، عضوًا في مجلس «فيفا» منذ 2015، وتولى رئاسة الاتحاد الياباني للعبة، في العام التالي، قبل أن يخلفه تسونياسو ​مياموتو 2024.

ويحتاج ​تاشيما إلى ترشيحات من خمسة ‌اتحادات وطنية، وهو شرط أساسي للترشح في الانتخابات.

وأمام المرشحين ‌مهلة حتى 18 نوفمبر الجاري، لتقديم ترشيحاتهم للانتخابات التي يسعى فيها إنفانتينو للفوز بولاية رابعة على رأس «فيفا».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات يوليو الماضي، بعد محاولة فاشلة لجذب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان ‌تجاري جديد تابع للاتحاد الدولي للعبة، يمتلك حقوقًا مرتبطة بالمسابقات بينها كأس العالم.

ومع الانتقادات، حظي ترشيح إنفانتينو ⁠بدعم كبير ⁠في أكتوبر الماضي، عندما أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي تأييده له علنًا، في حين أن الدعم الذي حظي به من عدة اتحادات تابعة لـ«فيفا» جعله في موقع جيد بين الاتحادات الأعضاء البالغة 211.

يُذكر أن ​رامون فيجا، لاعب فريق توتنام هوتسبير الإنجليزي السابق، أول شخص يكشف علنًا، عن نيته التنافس مع مواطنه السويسري إنفانتينو، أكتوبر الماضي.