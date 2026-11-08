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ذهبية المصارعة

2026.11.08 | 04:10 pm
انتزع السنغالي ماجيت ديوب، الأحد، الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الشاطئية وزن 80 كجم «رجال»، وذلك ضمن الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» (رويترز) و(الفرنسية)
ذهبية المصارعة

ذهبية المصارعة

ذهبية المصارعة

ذهبية المصارعة