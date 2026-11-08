ذهبية المصارعة

انتزع السنغالي ماجيت ديوب، الأحد، الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الشاطئية وزن 80 كجم «رجال»، وذلك ضمن الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» (رويترز) و(الفرنسية)